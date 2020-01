Niederlage bei der Spitzenbegegnung

Paimar.In der Schach-Bereichsliga kam es in der vierten Meisterschaftsrunde zum Aufeinandertreffen der letzten beiden verlustpunktfreien Mannschaften in Paimar.

Aufgrund der deutlich stärkeren Wertungszahlen waren die Gäste aus Walldorf bei Heidelberg klarer Favorit. Nach zwei Stunden Spielzeit lagen die Kurpfälzer erwartungsgemäß in Führung. Dann kam für die Paimarer überraschenderweise wieder Hoffnung auf: Max van gen Hassend drehte sein Spiel gegen Martin Best, nachdem dieser ein Remis abgelehnt hatte, und Christian Gabriel konnte seinen Gegner Leo Heimann mit einem starken Angriff zur Aufgabe zwingen. Damit gingen die Paimarer 3:2 in Führung. Die Gäste konnten aber letztlich die restlichen Partien nach hartem Kampf für sich entscheiden und nach gut fünfeinhalb Stunden Spielzeit mit einem 5:3- Sieg als Tabellenführer nach Hause fahren. Am Freitag, 17. Januar, wird im Paimarer Alten Schulhaus wieder von Vereinsspielern des Schachclubs Paimar ab 18.30 Uhr Jugendschach angeboten. kk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020