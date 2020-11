Neuer Schlüssel für Grünsfelder Stadttruhe

Grünsfeld.Jahrelang stand im Eingangsbereich des Grünsfelder Rathauses eine verschlossene, historische Truhe. Einen Schlüssel gab es nicht – und so war es unmöglich, diese Truhe aus dem dem 17. Jahrhundert zu öffnen. Bekannt war nur, es handelt sich um die alte Amtstruhe der Stadt.

Erst jetzt gelang es Edgar Weinmann, mit Friedrich-Karl Barthel einen Sponsor zu finden, der sich bereit erklärte, die Kosten für die Anfertigung eines Schlüssels zu übernehmen. So machte sich Schlosser Manfred Fültz ans Werk.

Dabei war es gar nicht so einfach, einen passenden Schlüssel zu fertigen. Das ging schon beim Verschluss selbst los. Denn die eigentliche Öffnung des Schlosses im Deckel war nur über einen Schnappmechanismus mit herausspringender Verkleidung zu öffnen. Das Schlüsselloch an der Vorderseite stellte nur eine Attrappe dar.

Doch das hatte ihm Weinmann schon gesagt. Der kümmerte sich bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg um die Truhe. „Es ist ein Schatzkästlein“, fiel ihm dazu ein. Und dass seit dem gewaltsamen Öffnen durch die Amerikaner bei deren Einmarsch im April 1945 die in der Truhe befindliche Amtskette der Stadt fehlt. Ob sie damals in den Wirren des Krieges verloren ging oder geraubt wurde, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Fest steht nur, dass die Truhe damals in arge Mitleidenschaft kam. Über 100 Stunden musste Weinmann investieren, damit sie halbwegs wieder ansehnlich war.

Er stellte sie daraufhin der Stadt zu Ausstellungszwecken zur Verfügung. Damals, so erinnert er sich, war sie noch offen und man blickte auf den hochpräzisen Schließmechanismus hinter einem fein ziselierten Fasan aus Metall. Doch dann passierte das Unglück. Bei Reinigungsarbeiten im Flur fiel der Deckel zu – und weil kein Schlüssel vorhanden war, war man die Truhe nicht mehr zu öffnen.

So fristete sie lange ein Schattendasein, bis eben Friedrich-Karl Barthel kam und das Geld für einen neuen Schlüssel bereitstellte. „Wir müssen unsere Altertümer schützen“, beschreibt er seine Motivation. Ihm sei es ein Anliegen, die Kunstschätze der Vergangenheit zu erhalten und „nicht dem Vandalismus zu überlassen“.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.11.2020