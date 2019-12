Musikalische Einstimmung aufs Fest

Rund 100 Akteure stimmten beim Adventskonzert in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul in Grünsfeld die Zuhörer auf Weihnachten ein. Der Erlös ist für die Sanierung des Brunnens vor der Kirche.

Grünsfeld. Noch heißt es sich gedulden. Zwar steht Weihnachten bevor, doch die Zeit bis zum Fest kann dem, der es voller Sehnsucht erwartet, recht lang werden. Da helfen Veranstaltungen, die die Zeit verkürzen und die Vorfreude steigern. Wie das vom Kulturverein organisierte Kirchenkonzert am dritten Adventssonntag in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul. Die abwechslungsreichen Darbietungen der rund 100 Akteure stellten eine vorweihnachtliche Bescherung dar.

„Macht hoch die Tür“ stimmten Kirchenchor und Männergesangverein „Liedertafel“ zur Eröffnung an. Der reizvolle Wechselgesang unter der Leitung von Andrea Müller-Köhler hatte programmatischen Charakter. Akteure und Publikum signalisierten damit ihre Bereitschaft, sich für die Gegenwart Christi im Heute zu öffnen.

Besinnliche Texte sorgten für eine Auszeit in der von Hektik und Stress geprägten Vorweihnachtszeit. Alfred Beetz rief dazu auf, den Advent als Einstellung zum Leben zu verstehen. „Advent heißt im Dunkeln den Stern sehen, Ausschau halten nach dem, was mehr ist“, erklärte der zweite Vorsitzende des Kulturvereins. Von einer „adventlichen Grundhaltung“ sprach auch Pfarrer Oliver Störr. Er wies in einem geistlichen Impuls darauf hin, dass mit der Geburt Jesu die Freude in die Welt gekommen ist. Die gilt es seiner Meinung nach zu bewahren. Am besten das ganze Jahr über.

Der musikalische Nachwuchs war beim Adventskonzert stark vertreten. Solisten und Ensembles der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal machten deutlich, welche Talente es in der Kommune gibt. Philipp Christ schlug beispielsweise das Publikum mit Leonard Cohens „Halleluja“ in den Bann.

Das Blockflötenquartett unter der Leitung von Edgar Tempel erwies sich als versierte und vielseitige Formation. Hannah Bruchmann, Anna Gehrig, Emilia Lorenz und Stella Makosch spielten Georg Friedrich Händels „Sarabande“ und Willy Trapps „Heitere Suite“. Mit dem Kirchenlied „Es kommt ein Schiff geladen“ erinnerten die Vier daran, dass der Advent eine Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn ist.

Wer konsequent übt, verfeinert sein Können. Das ebenfalls von Edgar Tempel betreute Streicherensemble ist dafür ein gutes Beispiel. Anna Gehrig, Lea Iwich, Fiona Kura, Leon Rado, Nina Richter, Sarah Treutlein und Fiona Vollrath spielten virtuos Giovanni Gastoldis „Balletto“, den Kanon „Dona nobis pacem“ und den Weihnachtsklassiker „Süßer die Glocken nie klingen“.

Sakrales Liedgut

Ein fester Bestandteil des Adventskonzerts ist die Musikkapelle. Unter der Leitung von Steffen Beetz demonstrierte das Ensemble eine bemerkenswerte Vielseitigkeit. Zu hören war beispielsweise Johann Sebastian Bachs „Arioso“, arrangiert von Jacob de Haan. In der abwechslungsreichen Instrumentierung kam die Schönheit dieser Musik voll und ganz zur Geltung.

Sakralem Liedgut widmeten die Musiker sich mit dem von Alfred Bösendorfer vertonten Psalm 148 mit dem Titel „Erfreue dich, Himmel“. Martin Scharnagls Komposition „Mountain Wind“ – der Bergwind – bot schöne Melodien und eine berührende Atmosphäre. Eine besonders klangvolle Passage stellte das chorische Flötensolo dar, gefolgt von einem prächtigen Festivo-Teil. Zuletzt erklang harmonisch erweitert der auflebende Bergwind nochmals kurz in einem Maestoso. Das gefühlvolle Tuba-Solo „Für Theresa“ hat der Herbert Hornig, Tubist der Formation „Allgäu 6“, für seine kleine Tochter Theresa komponiert und Sebastian Höglauer hat es für großes Blasorchester arrangiert. Beim Adventskonzert verzauberte Marc Kuhn mit seinem Tuba-Solo die Zuhörer.

Das hoffnungsvolle Nachwuchstalent verstärkte auch das Bläserquintett der Musikkapelle unter der Leitung von Kerstin Pürzl. Marc Kuhn, Michaela Weis sowie Markus und Thomas Englert spielten barocke Festmusik mit „Hornpipe“ aus Georg Friedrich Händels „Wassermusik“ und den volkstümlichen „Andachtsjodler“. John Readings englische Version des Klassikers „Adeste fideles“ enthielt die Aufforderung an die Gläubigen, nach Betlehem zu kommen und den neugeborenen „König der Engel“ anzubeten.

Im Dauereinsatz war Andrea Müller-Köhler an diesem Abend. Die Organistin zeichnete zugleich für drei Chöre verantwortlich. Die Darbietungen von Kirchenchor, Gesangverein und Singkreis verwiesen auf zentrale Glaubensaspekte und handelten davon, wie mit der Geburt Jesu das Licht in die Welt kommt.

Der Kirchenchor stimmte das Rätsellied vom Rosenwunder an: „Maria durch ein Dornwald ging“. Vom Männergesangverein „Liedertafel“ war Wilhelm Heinrichs „Alle Himmel singen“ zu hören. Die noch junge Formation des Singkreises trug schwungvoll „Let us break bread together“ und Jeff Gillens „Somebody’s knocking“ vor.

Andrea Müller-Köhler war außerdem als Klavierbegleitung gefragt. Beispielsweise mit Lea Vollrath beim „Andante“ aus Felix Mendelssohn-Bartholdys „Klarinettensonate Es-Dur“. Der Satz betörte durch sein inniges, lyrisches Thema. Ein reizvolles Duo bildete Müller-Köhler auch mit Sopranblockflötistin Tina Zaß. Die beiden spielten Georg Philipp Telemanns „Sonate in a-moll“, vier kompakte Sätze, die nicht mit Reizen sparten.

Die „Grünbachtaler“ sind eine zum Männergesangverein „Liedertafel“ zählende Gesangsgruppe unter der Leitung von Roswitha Ehrmann. Die Formation hat sich der Pflege fränkischen Liedgutes verschrieben. Aus Liedern wie „Mit den Hirten will ich gehen“ oder „Als Maria übers Gebirge ging“ war tiefe Volksfrömmigkeit zu spüren.

Großes Finale

Nach dem geistlichen Segen von Pfarrer Oliver Störr vereinigten Akteure und Publikum sich zum großen Finale, um ein traditionelles Lied der Adventszeit anzustimmen: „Tochter Zion“. Die darin zum Ausdruck gebrachte Vorfreude ging auf alle Beteiligten über. Weihnachten kann kommen.

Mit dem Erlös der Veranstaltung wollen die Verantwortlichen dazu beitragen, dass der Brunnen vor der Stadtpfarrkirche instand gesetzt wird. 2020, wenn das Jubiläum „700 Jahre Stadtrecht“ gefeiert wird, soll das Wasser wieder fließen. feu

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019