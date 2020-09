Miteinander im Alltag verbessern

Grünsfeld.Ein feierlicher Gottesdienst unter freiem Himmel fand hinter der Zehntscheune statt. Zum zweiten Mal diente dieser besondere Platz als ausgezeichneter Ort für die Feier einer heiligen Messe.

Abgestimmte Atmosphäre

Helfer verliehen dem „natürlichen Kirchenraum“ eine gut abgestimmte Atmosphäre, so dass sich jeder Besucher gleich wohl fühlte. Pfarrer Oliver Störr begrüßte an die 200 Gottesdienstbesucher, die sich, unter Einhaltung der Corona-Regeln, in dem großzügig bestuhlten Gelände verteilten.

Viele Gäste nahmen auch auf den terrassenartig angelegten Natursteinen ihren Platz ein.

Unter der Leitung von Steffen Beetz brachte die Musikkapelle Grünsfeld in harmonischer Weise Liedstücke dar. Einzelne kurze Liedrufe wurden von der Gemeinde mitgesungen.

Den Bogen gespannt

In seiner Predigt spannte Pfarrer Oliver Störr einen weiten Bogen von den Schülern und auch Erwachsenen, bei denen der Alltag wieder begänne, bis hin zu Wesenszügen, die den Menschen helfen können das Miteinander im Alltag, zum Beispiel durch Vergebung, zu verbessern.

Weiterhin bereichert wurde die heilige Messe durch Greta, Julius und Lukas von Brunn, die die Kyrie-Rufe sowie Fürbitten vortrugen. Im Anschluss spielte die Musikkapelle Grünsfeld noch ein paar Liedstücke und die mitfeiernde Gemeinde ging mit einem sehr guten Gefühl nach Hause.

Neue Form kommt an

Die Freude über den schönen Gottesdienst im Freien und über das Erleben christlicher Gemeinschaft gipfelte bei vielen Gottesdienstbesuchern in dem Wunsch, diese neue Form des Gottesdienstes auch in Zukunft öfters zu praktizieren.

