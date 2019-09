Mit intensiver Pflege zum Erfolg

Eine Premiere zum Abschied von Revierleiter Peter Kugler: Bei der gemeinsamen Waldbegehung von Grünsfeld und Wittighausen standen Eichen und Eschen im Mittelpunkt.

Grünfeld. Es sind „seine Bäume“, die Revierleiter Peter Kugler den Gemeinderäten aus Grünsfeld und Wittighausen zusammen mit seiner Chefin Dagmar Wulfes vom Kreisforstamt präsentiert. Seit 1980 betreut er den Grünsfelder Kommunalwald mit 378 Hektar. Zum Ende des Jahres geht er in den Ruhestand. Auch Kreisforstdirektorin Dagmar Wulfes verlässt den Main-Tauber-Kreis. Sie freute sich über die lebhafte Diskussion. Bei der gemeinsamen Waldbegehung wurde das Wirken der beiden besonders gewürdigt.

Am Besselberg in Grünsfeld lenkte Kugler das Augenmerk der Kommunalpolitiker auf die Eiche. Mit 40 Hektar ist es die größte zusammenhängende Fläche dieser Baumart. Diesen Bestand habe er vor 40 Jahren als einen der ersten schon durchforstet, erinnerte sich Kugler.

„Die Bäume in diesem Bereich sind zwischen 160 und 200 Jahre alt, aber nicht sehr hoch“, so der Revierförster. Schuld daran sind mäßig trockene Böden mit Kalkverwitterungslehm. „Das gibt kein gutes Wachstum.“

Eine Fläche von rund sechs Hektar will man in die Verjüngung bringen. Kugler und Wulfes rechneten vor, dass durch die natürliche Aussaat mehr als 20 Jungpflanzen auf einem Quadratmeter und damit über 200 000 Eichen pro Hektar wachsen. Bei gesteuerten Pflanzungen würden höchstens 5000 Bäume gesetzt. „Wir haben ein deutlich höheres Ausgangspotenzial, das wir nutzen wollen.“

Da die Eiche eine Lichtbaumart ist, muss der Unterstand weichen. Auch das schwächere Holz und schlechtkronige Eichen würden geholt. Zu den hiebreifen Bäumen zählen für die Forstleute auch einige, die aus Stockschlag entstanden sind. „Die Bäume wurden schon einmal abgesägt und sind aus dem Wurzelstock neu gewachsen“, erläuterte Kugler den größeren Wurzelbereich. Weil der allerdings von Pilzen befallen ist, geht er von einer schlechteren Qualität und für eine Bestimmung als Landhausdiele aus. Beim Verkauf rechnen er und Wulfes mit einem Preis von 300 Euro je Festmeter, während die Eiche sonst auf 2000 Euro je Festmeter kommt.

Trotz der natürlichen Verjüngung fällt laut Kugler ein großes Maß an Pflege an. Sein Ziel: Die Qualitätssteigerung auf der Fläche. Um die Jungpflanzen vor Wildverbiss zu schützen, müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Eine, nämlich den Individualschutz mit Hülsen, stellte Wulfes den Gemeinderäten nur wenige Meter weiter vor. „Wir verdienen mit den Eichen gutes Geld“, betonte die Leiterin des Kreisforstamts mit Blick auf die teure Maßnahme. Denn: „Wenn wir nicht intensiv pflegen, hat das Ganze hier keine Aussicht auf Erfolg.“ Mit rund 8000 Euro ist diese Variante deutlich kostenintensiver als ein Zaun mit rund 3000 Euro. Und die Forstleute zeigten auf, was passieren würde, wenn man den Wald sich selbst überlassen würde: Ahorn und Hainbuche würden die Oberhand übernehmen. „Das wäre zwar klimaneutral und angepasst, aber ohne große Nutzen für die Kommune.“ Um einen gesunden Wald zu erhalten, bleiben trotzdem verschiedene Begleitbäume, darunter auch die Elsbeere.

Gefahren für die Bäume

Zu den Gefahren für die Bäume zählen auch Schwammspinner und vor allem Eichenprozessionsspinner, von denen es gleich mehrere Gelege zu sehen gab. Bisher seien die Eichenprozessionsspinner nur an alten Bäumen gesichtet worden, in jüngere Zeit aber auch vermehrt an mittleren Beständen. Sie vermehren sich aufgrund des milden Klimas rasant und sind das ganze Jahr über gefährlich. Auch deswegen werde man an Stellen, wo sich Menschen aufhalten, die Bäume fällen. „Die Eiche kommt mit dem Klima zurecht, aber wir nicht mit der Fraßgesellschaft“, erklärte der Revierleiter, dass es kaum einen Bestand ohne Nester gebe.

Bürgermeister Joachim Markert würdigte zusammen mit seinem Wittighäuser Amtskollegen Marcus Wessels zum Abschluss am Grünsfelder See die informative Waldbegehung und den Einsatz für die Bestände. „Man geht mit anderen Augen durch den Wald.“„In der Vielfalt liegt das Ziel“, verwies Markert auch auf die gute Pflege der Bestände durch Kugler. Und er freute sich, dass die verschiedenen Stürme im Kommunalwald kaum Schäden hinterlassen haben. (Über die Begehung in Wittighausen werden wir noch berichten.)

Nach 40 Jahren wird Peter Kugler zum 31. Dezember aus dem Dienst ausscheiden. Markert erinnerte an den Werdegang des 63-Jährigen, der 1973 seine Ausbildung für die Laufbahn im gehobenen Forstdienst begann und das Studium an der FH Rottenburg absolvierte.

1978 war er im Forstamt Winnenden, ab 1980 im Forstamt Tauberbischofsheim eingesetzt und seitdem in Grünsfeld zuständig. Zum Forstamtmann wurde Kugler 1998 ernannt. In dieser Zeit habe der Revierförster den Wald als Schützer, Kenner und Erklärer geprägt. Als Wildtierbeauftragter des Kreisjagdvereins, Mitglied der Jagdschule Taubertal und 27 Jahre als Hegeringleiter sei er aktiv für den Schutz des Waldes eingestanden. Und Kugler habe als Biberbeauftragter des Kreises unterschiedliche Interessen zusammengebracht, so Markert mit Blick auf den See, den die Biber schon mehrfach heimgesucht haben.

„Wir brauchen Naturschützer wie Sie“, dankte er für die Arbeit im Wald und die Wissensvermittlung, auch beim Naturschutzverein und im Rahmen des Ferienprogramms.

Abschied mit Präsenten

Ans Herz gewachsen ist den Bürgermeistern auch Dagmar Wulfes, wie Marcus Wessels betonte. Sie hat in Göttingen Forstwirtschaft studiert und trat 1989 in den öffentlichen Dienst, war in der Oberforstdirektion Stuttgart, im Rems-Murr-Kreis und seit einigen Jahren im Main-Tauber-Kreis eingesetzt.

Beide wurden mit Präsenten verabschiedet, darunter auch die CD „Wir sind Wittighausen“.

Die Lücke, die Kugler in den Revieren Grünsfeld und Wittighausen hinterlässt, wird durch Christian Hofmann geschlossen.

Im Rahmen einer Umstrukturierung wird, so Kugler, der Staatswald aus der Betreuung herausgenommen. Dafür kommt für seinen Nachfolger der Kommunalwald Großrinderfeld dazu.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019