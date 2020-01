Zimmern.„Drei Kön’ge und ein Stern dabei, so zieh’n wir durch die Gassen. Wir wollen heute über euch den Stern aufgehen lassen“ – unter diesem Motto sammelten die Sternsinger in der Pfarrgemeinde St. Margaretha Zimmern 1328 Euro. Acht Ministranten machten sich auf den Weg, um als Sternsinger den Segen der Heiligen Nacht in die Häuser zu bringen. Bild: Lea Vollrath

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.01.2020