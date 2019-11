Mehrere Pkw zerkratzt

Grünsfeld.Da scheint einer Autos wirklich zu hassen. Am Wochenende wurden in Grünsfeld mehrere Pkw beschädigt. Zunächst wurde am Samstagnachmittag in der Sommerstraße ein Auto wahrscheinlich mutwillig zerkratzt, ein paar Stunden später dann die nächsten beiden Fälle. In der Leuchtenbergstraße standen zwei BMW auf einem Parkplatz über Nacht abgestellt. Als die Halter dann Sonntagmittag wieder zu ihren Fahrzeugen kamen, entdeckten beide fast identische Kratzspuren. Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden aufgefordert, sich an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, zu wenden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019