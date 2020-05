Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall auf A 81

Grünsfeld.Der Fahrer eines Lkw verursachte am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der A 81 und flüchtete. Auf Höhe Grünsfeld fuhr gegen 6.30 Uhr ein 35-jähriger VW-Fahrer auf der linken Spur in Richtung Würzburg. Als dieser einen Lkw mit einem orangenfarbenen Heck überholte, zog der Lastwagen plötzlich nach links, um selbst ein Fahrzeug zu passieren. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 35-Jährige eine Vollbremsung durchführen, woraufhin das Heck seines Gefährts ausbrach und gegen die linke Betonfahrbahntrennung prallte. Von dort aus schleuderte der VW über beide Fahrspuren gegen die rechte Leitplanke und kam dort zum Stehen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16 000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich beim Verkehrsdienst der Autobahnpolizei Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/60040.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.05.2020