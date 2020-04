Lehrer war immer sein Traumberuf

Tauberbischofsheim/Grünsfeld.„Ich wollte schon immer Lehrer werden.“ Robert Dambach, der Leiter der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim, hat seinen Traumberuf ergreifen dürfen, wenn auch der Berufsweg nicht direkt ins Klassenzimmer führte. Der Grünsfelder fühlt sich wohl. Zum einen, weil er ein engagiertes Kollegium um sich hat, und zum zweiten, weil er tagtäglich mit „jungen Leuten“ zu tun hat, die ihn auch jung gehalten haben. Und so konnte der Pädagoge mit Leib und Seele dieser Tage seinen 60. Geburtstag bei guter Gesundheit feiern.

Das Licht der Welt erblickte Robert Dambach als zweites von drei Kindern der Eheleute Klemens, einem Handwerker, und Gertrud Dambach in Rheinstetten bei Karlsruhe. Dort verbrachte er auch zusammen mit seiner älteren Schwester und seinem jüngeren Bruder seine Kindheit und Jugend.

Nach dem Abitur ging er im Jahr 1985 an die Universität in Karlsruhe, um Lehramt am Gymnasium mit den Fächern Biologie und Sport zu studieren. Sein Referendariat absolvierte er an der Kaufmännischen Schule in Offenburg. Als er 1987 sozusagen seine Lehrjahre abgeschlossen hatte, wurden keine Lehrer eingestellt.

Robert Dambach musste seinen Berufswunsch zunächst einmal ad acta legen. Er schulte in Monheim bei Düsseldorf zum staatlich geprüften Pharma-Referenten um. Es folgte eine Anstellung in Mannheim bis 1989, ehe er zum Pharma-Konzern BMS nach München wechselte. Dort war er als Verkaufstrainer tätig.

Doch sein Traumberuf blieb Lehrer. 1990 ergab sich dann die Möglichkeit, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Er bewarb sich auf eine Lehrer-Stelle an der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim und wurde genommen.

So hieß es im Sommer 1990 für ihn und seine Frau Claudia „Koffer packen“. Von der bayrischen Metropole ging es in den beschaulichen Main-Tauber-Kreis. Im September trat Robert Dambach seine Stelle an. Die Familie fand in Grünsfeld eine neue Heimat. Ein berufliches Intermezzo gab es in den Jahren 2011 bis 2014: Robert Dambach übernahm die Leitung der Hauswirtschaftlichen Schule in Künzelsau.

Im Jahr 2014 kehrte er dann als Schulleiter an die Kaufmännische Schule in Tauberbischofsheim zurück.

Eine Entscheidung, die er nicht bereut: „Ich fühle mich hier rundum wohl. Der Schulalltag bietet immer wieder etwas Neues, und ich kann selbstständig arbeiten“, stellt der „Neu-Sechziger“ zufrieden fest.

In seiner Freizeit macht Robert Dambach gerne Ausdauersport. Besonders Triathlon hat es ihm angetan. Beim FC Grünsfeld war er zudem als Jugendtrainer tätig. Genauso wichtig ist es für Robert Dambach, Zeit mit der Familie zu verbringen. Er genießt es, mit seiner Frau und den beiden inzwischen erwachsenen Kindern Miriam und Marcel gemeinsame Unternehmungen zu starten. Mit dabei ist immer die Australian-Shepherd-Hündin Mia.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an. hut

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020