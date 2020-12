Langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet

Zimmern.Was wäre ein Unternehmen ohne seine kompetenten, engagierten und loyalen Mitarbeiter? Das Bauunternehmen Pfeuffer aus Zimmern ehrte erneut langjährige Mitarbeiter, wenn auch Corona-konform nur im kleinen Rahmen. Da die alljährliche Weihnachtsfeier, wie bei so vielen Betrieben, ausfallen musste, wurden die drei Jubilare kurzerhand unter freiem Himmel ausgezeichnet. Die Spezialfacharbeiter Walter Kleinschroth und Ralf Gärtner wurden für 25-jährige Betriebszugehörigkeit gewürdigt, Maurer Krzysztof Matuschek ist seit 15 Jahren treu. Familie Pfeuffer dankte ihren Mitarbeitern für die kontinuierliche Einsatzbereitschaft und tatkräftige Unterstützung. Mit ihrer langjährigen Erfahrung, ihren qualifizierten Fachkenntnissen und der Flexibilität, neue Wege zu gehen, hätten sie wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Der seit 2020 präqualifizierte Mittelstandsbetrieb etablierte sich so in den letzten Jahren neben seinem traditionellen Leistungsbereich der Maurer- und Betonarbeiten auch als Fachbetrieb für Natursteinsanierungen überregional. Bild: Pfeuffer

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020