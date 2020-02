Kostüm gegen Trauergewand getauscht

Die Grünsfelder Hasekühle nahmen beim traditionellen Kehraus unter Heulen und Wehklagen Abschied von der Fastnacht.

Grünsfeld. Alles hat ein Ende: Auch die längste närrische Kampagne ist einmal vorbei. Beim traditionellen Kehraus der „Hasekühle“ am Fastnachtsdienstag hatten Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Clarissa I., und Seine Tollität, Prinz Mario I., samt Kinderprinzenpaar Yara I. und Bastian II. einen letzten Auftritt. Unter Heulen und Zähneknirschen trugen die Narren anschließend die Fasnacht zu Grabe. Das Vereinsheim platzte schier aus allen Nähten, so groß war der Andrang.

Das Jubiläum „700 Jahre Stadtrecht“ stand im Mittelpunkt der Kampagne. Die „Hasekühle“ machten deutlich, dass sie bereit sind für die große Sause. Die Höhepunkte der letzten Wochen ließen Vorsitzende Astrid Bernhardt und ihre Stellvertreterin Christina Wenz in ihrer „Trauerrede“ Revue passieren.

Ein dickes Lob gab es für das große und das kleine Prinzenpaar. Beide seien eine gute Wahl gewesen und hätten ihre Aufgaben hervorragend erledigt. Prinzessin Clarissa I. und Prinz Mario I. bekamen für ihr außergewöhnliches Engagement zwei Extra-Orden überreicht. Bei der Prunksitzung mischten die beiden kräftig mit. Während die Prinzessin sich als Schlagerfan zu erkennen gab, feierte der Prinz sein Debut als Mitglied der Männertanzgruppe.

Von der Prunksitzung schwärmten Bernhardt und Wenz einhellig. Die Darbietungen mit vielen Eigengewächsen seien ein voller Erfolg gewesen. Das Publikum habe die Prinzengarde genauso begeistert gefeiert wie die fantasievoll ausgestatteten Schautänze. Tanzmariechen Shamila Almestica sei mit ihrem Auftritt eine Augenweide gewesen.

Besonders hoben Bernhardt und Wenz Sitzungspräsident Christian Leue-Huband hervor. Mit der Programmgestaltung habe er ein glückliches Händchen bewiesen.

Um Mitternacht vertauschten die „Hasekühle“ das Narrenkleid mit dem Trauergewand und trugen die Fasnacht zu Grabe. Die Taschentücher waren kaum groß genug, um all die Tränen, die vergossen wurden, trocknen zu können. Das symbolträchtige Finale markierte die Verbrennung des Strohbären am Schorren. Prinzessin Clarissa und Prinz Mario setzten ihn als letzte Amtshandlung in Flammen. Dieses Lichtzeichen besitzt in Grünsfeld eine lange Tradition. Es kündigt den Beginn der Fastenzeit an und ruft die Menschen zu Besinnung und Umkehr. Eine Hoffnung bleibt den „Hasekühle“: Am 11.11. geht es wieder los. feu

