Konstruktiv und offen für die Kommune

Die Arbeit im Grünsfelder Gemeinderat kann beginnen. Die 15 im Mai gewählten Kommunalpolitiker, darunter vier Frauen, wurden verpflichtet.

Grünsfeld. „Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, betonte Bürgermeister Joachim Markert bei der konstituierenden Sitzung des Grünsfelder Gemeinderats. Die Verpflichtung fand im Treffpunkt Zimmern statt. Nachdem keine Hinderungsgründe für die 15 Gewählten aus drei Fraktionen vorlagen, sprachen die Kommunalpolitiker die Verpflichtungsformel und wurden vom Rathauschef per Handschlag ins Gremium aufgenommen.

Zuvor hatte Markert in einem ausführlichen Rückblick die zahlreichen Maßnahmen und Projekte der letzten fünf Jahre vorgestellt. „Sie haben die positive Entwicklung der Stadt mitgetragen“, bescheinigte er den scheidenden Räten gute Arbeit. Man habe 17 Millionen Euro im Vermögenshaushalt investiert, gleichzeitig den Schuldenstadt um die Hälfte reduziert.

Rückblick

Die Stadt sei finanziell gut aufgestellt. Der Rathauschef erwähnte unter anderem die Errichtung des Schulverbunds Grünsfeld-Wittighausen, den Kindercampus und die Sanierung des Schulhauses, die Ausweisung von Bauplätzen, den Bau des Seniorenzentrums und des Treffpunkts Zimmern, die Gesundheitstage und das Familienzentrum, die Stadtsanierung, die Erweiterung des Sanierungsgebiets um den Bereich „Industriebrachen“, die Erweiterung des „Industrieparks ob der Tauber“ um 26 Hektar, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll, die Sanierung der Stadtmauer und von Feldwegen, die Einführung der Ehrennadel, die Ausrüstung der Feuerwehr und die erfolgreiche Integration der Flüchtlinge. Auch die DSL-Versorgung wurde angesprochen. In seinem Ausblick auf die nächsten fünf Jahre machte er deutlich, wo die Schwerpunkte liegen. Auf der Agenda stehen nicht nur die Ausweisung neuer Bauplätze, die städtebauliche Entwicklung im Rahmen der Stadtsanierung sowie am Areal „Seubert“ und die Errichtung eines Gesundheitszentrums am jetzigen Kindergarten. Die Straßensanierungen und die Erweiterung des Bauhofs sind weitere Themen, ebenso der Erhalt des Kindergartens in Zimmern. Auch das Jubiläum „700 Jahre Stadtrecht“ 2020 ist in der Planung.

„Es wurde vieles besprochen, organisiert und in die richtige Richtung geplant.“ Markert unterstrich die konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die Offenheit und Ehrlichkeit. „Es hat mit Ihnen Spaß gemacht.“

Die erste Amtshandlung des neuen Gemeinderats war die Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters. Da mit Werner Biereth (CDU/Freie Wählervereinigung) und Viola von Brunn (Grünsfelder Liste) zwei Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen hatten, wurde geheim abgestimmt. Mit elf zu fünf Stimmen fiel die Entscheidung für Biereth. Viola von Brunn wurde zur zweiten Stellvertreterin des Bürgermeisters gewählt, Jürgen Hofmann (Freie Bürgerliste) zum dritten Stellvertreter.

Gewählt wurden vom Gemeinderat auch die Ortsvorsteher, die dann am Ratstisch Platz nahmen. In Grünsfeldhausen bleibt Wolfgang Haun, seine Stellvertreterin ist Elke Krappel. Neuer Ortsvorsteher in Krensheim ist Steffen Moninger, ihm zur Seite steht Alexander Wagner. In Kützbrunn übernimmt Alexander Schiefermeyer das Amt, seine Stellvertreterin ist Jutta Rehberg. Albrecht Kraft steht in Paimar an der Spitze, ihm zur Seite Christian Kuhn. Mit Philipp Freitag hat Zimmern einen neuen Ortsvorsteher, die Stellvertretung hat Florian Richter.

Der Zweckverband Wasserversorgung Grünbachgruppe soll weiter von Bürgermeister Markert geführt werden. Sein Stellvertreter soll Marcus Wessels aus Wittighausen sein. Es wurde vorgeschlagen, die Wahl des zweiten Stellvertreters zurückzustellen, bis in Großrinderfeld ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt ist. Gleichzeitig soll eine Darlehensaufnahme von 350 000 Euro für das Fernwirksystem sowie bauliche Maßnahmen an Hochbehältern erfolgen.

Dem stimmten die Gemeinderäte zu und beauftragten damit ihre Vertreter für die Sitzung am 29. Juli um 17 Uhr im Grünsfelder Rathaus.

