Knappe Auswärtsniederlage

Paimar.Zur siebten Runde der Bereichsliga traten die Paimarer Schachstrategen in Mühlhausen an. Drei Spieler aus der Reservemannschaft mussten aushelfen und schlugen sich erstaunlich gut.

An Brett acht kam Otto Meckel zu seinem ersten Einsatz. Gegen Dr. Peter Weddeling baute er von Beginn an starken Druck auf, doch am Ende waren beide mit einem Remis zufrieden.

Michael Gantert gewann gegen Claus Uhrig zwar eine Qualität, jedoch gab seine verwundbare Königstellung ihm zu bedenken, dass auch hier ein Remis reichen musste.

Arno Bieger gegen Lucian Cibu und Dr. Andreas Gabel gegen Rudi Antoni fanden nicht gut ins Spiel und mussten dann auch aufgeben. Mit einem Remis einigten sich dann auch Ralph Becker gegen Dr. Hans Kemmer. Da es bei den übrigen Paimarer Spielern klar nach Sieg aussah, glaubten schon alle an ein 4:4.

An Brett eins einigte sich Max van gen Hassen gegen Rudolf Mandl im Dame-Turm Endspiel auf ein Remis gerade in dem Augenblick, als Christian Gabriel seinen sicher geglaubten Sieg gegen Karlheinz Menges verspielte und ebenfalls die Punkte teilen musste.

Einzig Mannschaftsführer Holger Kuhn verbuchte einen Sieg gegen Gerhard Kretz nach viereinhalb Stunden gefahrlos, was dann zum Endstand von 4,5:3,5 für die Mühlhausener führte. Paimar ist nun mit 6:8 Punkten im sicheren unteren Mittelfeld, während Mühlhausen jetzt auf Rang zwei auch noch Chancen auf die Meisterschaft hat.

Der Anfängerkurs für Jugendliche und interessierte Erwachsene findet jeden Freitag von 18.30 bis 20 Uhr im Alten Schulhaus statt.

