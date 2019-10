Jahrgang 1954 traf sich in Grünsfeld

Grünsfeld.Zu einem Klassentreffen fanden sich die inzwischen 65 Jahre alt gewordenen ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Volksschule Grünsfeld in ihrer Heimatstadt ein. Es kamen wieder die auswärts lebenden Klassenkameraden an den Ort gemeinsamer Schuljahre. Das Organisationsteam um Arnold Kraft hatte das Treffen sehr gut vorbereitet. Zunächst traf man sich im Sportheim des SV Zimmern zum Sektempfang und zum gemeinsamen Kaffeetrinken, wobei von Beginn an eine freundschaftliche Atmosphäre den Austausch der Erinnerungen und Neuigkeiten ermöglichte. Höhepunkt war ein Stadtrundgang in Begleitung des Nachwächters mit seinem Sekretär, Hermann Freitag und Edgar Weinmann. Beiden gelang es hervorragend, die Geschichte der Stadt und interessante Episoden äußerst unterhaltsam zu präsentieren. Nach dem Abendessen gab es viel Zeit für Gespräche. Bild: Ködel

