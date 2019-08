Integration durch Kickboxen im Sportverein

Teilhabe ist auch in der Freizeit möglich. Ein Projekt motivierte Sozialminister Lucha, im Wohnheim St. Elisabeth vorbeizuschauen.

Grünsfeld. Weg von der Betreuungspflege, hin zur Bedarfspflege: Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) will einen Paradigmenwechsel in der Versorgung von Menschen mit Behinderung herbeiführen. Statt Fürsorge geht es in Zukunft darum, wie die Bedürfnisse des Einzelnen erfüllt werden können. Bis zum Jahr 2023 muss das Gesetz umgesetzt werden.

Im Caritasheim St. Elisabeth in Grünsfeld ist man schon sehr weit gekommen. Das Projekt „Freizeit inklusive“ weckte sogar das Interesse von Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha. Im Rahmen seiner Sommertour machte er Station in Grünsfeld und informierte sich aus erster Hand, wie es mit dem Projekt, das von der Baden-Württemberg-Stiftung unterstützt wird, voran geht.

Im Mittelpunkt des Projektes steht Sven Bach, der Bewohner von St. Elisabeth ist und eine außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung hat. Bach ist trotz seiner Einschränkungen seit kurzem Kickboxer beim FC Grünsfeld. Projektleiterin Veronika Bauer brachte den Minister und seine Begleiter auf den aktuellen Stand, wie das BTHG vor Ort umgesetzt wird. Dank der guten Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und dem Verständnis der Bevölkerung gelinge die Integration von Menschen mit Behinderung vorbildlich.

Zusammenarbeit der Schulen

Dies konnte auch Bürgermeister Joachim Markert bestätigen. Er lobte das ehrenamtliche Engagement seiner Mitbürger und berichtete, dass die örtliche Schule eine enge Zusammenarbeit mit der Andreas-Fröhlich-Schule pflegt, die sowohl von Eltern, als auch von Lehrerseite außerordentlich begrüßt wird. Mehrere Kinder mit Behinderung wurden bereits in den letzten Jahren in Grünsfeld beschult, im kommenden Schuljahr soll ein weiteres Kind dazu kommen. Diese Kooperation solle auch auf den Kindergarten ausgedehnt werden.

Neben dem Vorzeigeprojekt mit Sven Bach berichtete Bauer aber auch von Problemen vor allem in Sportvereinen mit der Integration von Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung. Während Übungsleiter für Breitensport oder Gesundheitsförderung Zuschüsse von den Krankenkassen erhalten könnten, sehe das bei Übungsleitern mit der Zusatzqualifikation für geistige Behinderung ganz anders aus. Hier werde kein Zuschuss gewährt und somit sinke auch in den Vereinen die Motivation, ihre Übungsleiter zusätzlich in diese Richtung zu qualifizieren.

Ein weiterer Hinderungsgrund für die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen sei die Unsicherheit der anderen Teilnehmer an den Kursen in Sportvereinen. Die könnte jedoch meist abgebaut werden, wenn man erst einmal Kontakt zueinandergefunden habe.

Das bestätigt auch Heiko Ohmüller. Er ist Übungsleiter beim FC Grünsfeld und für die Box- und Kickbox-Ausbildung zuständig. Rund 180 zusätzliche Unterrichtseinheiten hat er absolviert, um Menschen wie Sven Bach optimal im Sportverein betreuen zu können. Er habe dies gerne gemacht, gesteht Ohmüller, und erntet ein Lächeln von Sven Bach.

Berührungsängste abbauen

Ohmüller berichtete, dass es anfangs sehr wohl Berührungsängste im Verein gab, aber mittlerweile seien sogar die Profiboxer bereit, mit Sven Bach Übungseinheiten zu absolvieren. Dieser zeigte in einer Boxeinheit sein gelerntes Können. Davon war Minister Lucha sehr angetan, vor allem wegen der Fortschritte in der Koordination. Mittlerweile seien gezielte Schlagfolgen im Zusammenhang mit Fußtritten und Fäusten möglich.

Matthias Fenger, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes Main-Tauber, betonte, dass die Umsetzung des BTHG viele Träger und Einrichtungen wachgerüttelt habe. Mittlerweile seien sogar Kooperationen von Caritas und Diakonie möglich, was vor Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Durch die Umsetzung des Gesetzes sei ein Trend zur „Ambulantisierung“ feststellbar, weshalb das Haus in Grünsfeld in Kürze umgebaut und eine Tagespflege eingerichtet werde.

Ein großes Problem für die Selbstständigkeit von Menschen mit Beeinträchtigungen sei der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum. Im dünn besiedelten Main-Tauber-Kreis mit seiner großen Ausdehnung seien die Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung in den Sportvereinen nur schwer zu erreichen. Fenger wies darauf hin, dass meist eine Betreuungsperson mit zur Übungsstunde gehen muss, was zusätzliches Personal in der Einrichtung bindet. Dies werde derzeit noch nicht vergütet.

Fenger hoffte, dass mit der einheitlichen Vergütung in ganz Baden-Württemberg endlich Gerechtigkeit einkehrt. Bisher bekomme der Norden nur die Hälfte an Vergütung wie der Süden.

„Eigenverantwortung stärken“

Minister Lucha gab Entwarnung. Trotz aller anderen noch zu lösenden Probleme sei diese Frage gelöst. „Für dieselbe Hilfeleistung gibt es im ganzen Land dasselbe Geld. Das ist nicht mehr verhandelbar“. Er dankte der Landesstiftung, die solche Projekte wie in Grünsfeld unterstützt und damit einen praktischen Nutzen bei der Gesetzgebung gibt. Andernfalls müssten wieder theoretische Überlegungen angestellt werden, die für Unmut bei den Betroffenen sorgten. „Was sie hier machen, ist die Eigenverantwortung stärken“, lobte er den Einsatz von Heimleiter Alexander Bystricky, Wohnbereichsleiter Bastian Weippert und allen Mitarbeitern im Caritashaus St. Elisabeth, bevor Sven Bach voller Stolz bei einem Rundgang sein Zimmer zeigen konnte, in dem natürlich ein Boxsack hängt.

Danach trug sich der baden-württembergische Minister Manfred Lucha noch in das Goldene Buch der Stadt Grünsfeld ein und Sven Bach unterschrieb mit seinem Namen direkt neben ihm.

