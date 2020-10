In jungen Jahren bereits viel herumgekommen

Pater Shinto Kuriakose ist neu in der Seelsorgeeinheit. Seit 1. Oktober verstärkt er das Pastoralteam mit Pfarrer Oliver Störr und Schwester Annemarai. Er wohnt im Pfarrhaus Unterwittighausen.

Grünsfeld/Wittighausen. Noch jung an Jahren, hat Shinto Kuriakose schon einiges erlebt. Am 24. August 1984 wurde er im ländlich geprägten Distrikt Idukki im südindischen Bundesstaat Kerala geboren. Er ist der Jüngste in einer Familie mit sieben Kindern. Schon früh musste er in der elterlichen Landwirtschaft mithelfen. Es gab immer etwas zu tun: Kardamom und Pfeffer, Kaffee- und Kakaobohnen wollten versorgt werden.

Viele Priester kennengelernt

Bis zum Alter von 15 Jahren wohnte Shinto Kuriakose zu Hause bei den Eltern und besuchte eine von Karmeliten geleitete Schule. Dort legte er auch das Abitur ab. „In der Schule habe ich viele Priester kennengelernt“, erzählt Pater Shinto. Deren Beispiel habe ihn veranlasst, das Priesterseminar zu besuchen. Andere Faktoren hätten sicher auch die Entscheidung beeinflusst. Jeden Sonntag sei er in den Gottesdienst gegangen und habe anschließend den Katechismusunterricht der Karmeliten besucht.

Am wichtigsten war wohl die Glaubenspraxis in der Familie. „Meine Mutter ist sehr religiös“, so Pater Shinto. Jeden Abend habe die Familie gemeinsam den Rosenkranz gebetet und anschließend miteinander gegessen. „Das ist unsere Kultur“, sagt er mit großer Selbstverständlichkeit.

14 Jahre war Shinto Kuriakose im Priesterseminar. Er studierte Philosophie und Theologie, lernte alles, was ein Priester wissen muss. Praktische Erfahrungen sammelte er als Diakon in einer großen Pfarrei mit 5000 Gläubigen. „Ich habe jeden Tag zwei Messen gehalten, sonntags fünf.“ 2013 zum Priester geweiht, arbeitete er anschließend in derselben Pfarrei als Kaplan. Er besuchte alle etwa 700 Familien. „Ich habe mit ihnen gebetet, sie gesegnet, die Sakramente gespendet.“ Für Kinder und Jugendliche hielt er Gruppenstunden. Seine Leidenschaft für Basketball kam ihm dabei zugute.

Anschließend war Pater Shinto in einem Exerzitienhaus als stellvertretender Leiter tätig. Für bis zu 3000 Leute veranstaltete er Seminare, hielt Gottesdienste oder hörte die Beichte. Mit vielen Leuten sei er so ins Gespräch gekommen, habe sich ihre Probleme angehört. „Ich habe gelernt zuzuhören“, erzählt er.

Dann stellte ihn die Ordensleitung vor eine folgenschwere Entscheidung. Missionare seien gefragt, hieß es. Afrika oder Brasilien standen zur Auswahl. „Ich wollte Abenteuer erleben und habe mich für Brasilien gemeldet“, sagt Pater Shinto mit einem fast scheuen Lächeln. Abenteuer hat er dann zur Genüge bekommen. Im Amazonasgebiet betreute er eine Pfarrei mit 80 Gemeinden. Mit dem Boot besuchte er die Familien, sprach mit ihnen und taufte ungefähr 500 Kinder. Weil es in einigen Gemeinden keine Kirche gab, feierte er Gottesdienste auch unter Bäumen.

„Vielmals habe ich ohne Essen, ohne Wasser, ohne Dach über dem Kopf im Boot oder unter einem Baum übernachtet“, erzählt Pater Shinto. Zweimal war er auch in einer gefährlichen Situation, als sein Boot zu sinken drohte. Er rettete sich ans Ufer, im Wasser hätte er es mit Krokodilen und Piranhas zu tun bekommen. Einmal wurde er auch von Räubern überfallen, die ihm alles weggenommen haben. „Trotzdem lebe ich noch“, sagt er und ist sich sicher: „Gott hat mir geholfen.“

Einige Schicksalsschläge

Von anderen Schicksalsschlägen ist Pater Shinto auch nicht verschont geblieben. Als er in Brasilien war, starb sein Onkel. Weil er aber fern der Zivilisation unterwegs war, hat er die Nachricht erst viel später bekommen. Vor wenigen Monaten ist auch sein Vater gestorben. Wegen der Corona-Pandemie durfte er aber nicht die Familie besuchen und an der Beerdigung teilnehmen.

Seit einem Jahr ist Pater Shinto in Deutschland. In Freiburg hat er die deutsche Sprache gelernt und die Prüfung bestanden. „Das war auch manchmal ein Abenteuer, wenn auch auf andere Art, aber nicht weniger schwierig“, sagt er augenzwinkernd. Auf die Frage, was ihm an Deutschland gefalle, muss er nicht lang überlegen: „Vor allem liebe ich die Pünktlichkeit, die Ordnung, die Arbeitsamkeit und die Umweltfreundlichkeit der Menschen.“

Pater Shinto wohnt im Pfarrhaus von Unterwittighausen. Seine Hauptaufgabe ist es, in den zehn Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit heilige Messen zu feiern. „Ich freue mich, hier meinen priesterlichen Dienst leisten zu können“, sagt er. Mit Schwester Annemarai hat er auch schon die Kinder in der Grundschule besucht.

In seiner Freizeit genießt Pater Shinto die schöne Landschaft des Wittigbach- und Grünbachtales bei Spaziergängen oder wenn er Fahrrad fährt. Felder und Wiesen erinnern ihn dann ein bisschen an seine indische Heimat. Einen markanten Unterschied hat er bereits festgestellt. Während hierzulande die Häuser sich meist um eine Pfarrkirche drängen, kannte er bislang nur Streusiedlungen. „Die weite und fast menschenleere Landschaft außerhalb der Dörfer und Städte ist für mich ungewohnt.“

Veränderungen faszinieren

Ganz fasziniert ist Pater Shinto von den Veränderungen, die momentan in der Natur stattfinden. „In Indien gibt es nur den Sommer und die Regenzeit.“

Dass das Laub im Herbst sich bunt färbt, hat er noch nie gesehen. Gespannt wartet er deshalb auch auf den Winter. „Ich freue mich darauf, wenn der erste Schnee fällt.“

