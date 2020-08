„In Grünsfeld sieht man gute Perspektiven“

Grünsfeld.„Ich habe selten so gut aufgearbeitetes Zahlenmaterial erhalten“, lobte der CDU-Landtagsabgeordnete Professor Wolfgang Reinhart die Präsentation der Stadt Grünsfeld bei seinem Besuch vor Ort. Reinhart wollte sich einen Überblick über die Auswirkungen der Coronakrise auf die Stadt und ihre Einwohner und Betriebe verschaffen.

Mit den Hilfen des Landes und des Bundes sei man gut durch die Krise gekommen, meinte Bürgermeister Joachim Markert. Er dankte vor allem Wolfgang Reinhart für seinen persönlichen Einsatz für die Stadt und für die Region. Beide sind sich einig, dass die Zeit nach Corona eine andere sein wird. „Das sollte der ländliche Raum nutzen“, so der Landtagsabgeordnete.

Hier seien die Bauplätze noch bezahlbar und die Natur lebenswert. Diese Standortvorteile gelte es bei einer Zunahme von Homeoffice zu nutzen, empfahl er der Stadt. Die Kommune habe in den letzten Jahren viel unternommen, um auch in der Zukunft lebenswert zu sein. Nicht nur die Ausweisung von Baugebieten gehöre dazu, auch das Anbieten von hochwertigen Arbeitsplätzen seien ein Standortvorteil für Grünsfeld, meinte Markert. In Kürze gehe man daran, das Gewerbegebiet um weitere 26 Hektar zu vergrößern. Man denke aber auch daran, bezahlbaren Wohnraum anzubieten und wolle im Rahmen der Stadtsanierung eine ehemalige Industriebrache zu Wohn- und Arbeitsraum umnutzen.

Hier laufen derzeit die Vorbereitungen für einen Investorenwettbewerb, so Markert.

Der Umbau der ehemaligen Werkreal- und Grundschule in einen Kindercampus interessierten Reinhart ebenfalls. Die Kombination von Grundschule und Kindertagesstätte werde sich ebenfalls als zukunftsweisender Wurf erweisen, so der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Landtag. Hier gebe es eine großzügige Förderung des Landes von knapp zwei Millionen Euro aus vier verschiedenen Fördertöpfen. Der Umzug in eine stadteigenes Gebäude sei vorbildlich und weitblickend, so der Berufspolitiker.

An Corona-Hilfen überwies das Land bisher rund 690 000 Euro an die Stadt , so Kämmerer Christoph Kraft. Diese Unterstützung sei kein Vorschuss, der wie in anderen Bundesländern zurückgezahlt werden muss, sondern ein Zuschuss, der in den Städten und Gemeinden verbleiben kann, erläuterte Wolfgang Reinhart. Ab 2023 werde dann neu verhandel. „Der Konjunkturmotor kann auch über die Kommunen beschleunigt werden“, ist sich Reinhart sicher.

„In Grünsfeld sieht man gute Perspektiven“, sagte er zum Abschluss seines Besuchs, verbunden mit der Zusage zum verschobenen Festkommers zur Feier 700 Jahre Stadtrecht im kommenden Jahr erneut zu kommen.

