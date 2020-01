Grünsfeld.Einen Ikonen-Malkurs bietet die Diag für Erwachsenenbildung Kreis AG Main-Tauber in Kooperation mit dem Familienzentrum an. Referentin ist Angela Wenger-Maninger, die diese Kunst schon über 20 Jahre ausübt. Veranstaltungsort ist das Familienzentrum Grünsfeld. Der Kurs startet am Mittwoch, 15. Januar, um 18 Uhr, und geht über zehn Abende mit jeweils zwei Stunden. Auch Anfänger sind willkommen.

Traditionell wird mit Naturfarben auf Holztafeln gemalt. Interessant sind die verschiedenen Schritte und die Bedeutung der Farben. Vergoldung mit Blattgold ist möglich. Die Referentin berät bei der Auswahl des Motivs. Ein Gespräch im Vorfeld ist möglich. Mitzubringen sind Bleistift, Spitzer, Tesafilm und Pinsel, falls vorhanden. Die restlichen Materialien können bei der Kursleiterin erworben werden. Anmeldungen sind im Büro der Kreis-AG, Telefon 09341/897652, Email an kath_bildungswerk_tbb@hotmail.com sowie im Familienzentrum unter c.renk@caritas-tbb.de möglich.

