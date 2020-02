Höherer Zuschuss für Straßensanierung

Da noch ein Angebot aussteht, wurde der Punkt „Baumverpflanzung an der Schule und Baumsanierung am Stadtbrunnen“ von der Tagesordnung des Grünsfelder Gemeinderats genommen.

Eine Zuhörerin regte in der Sitzung am Dienstag im Rathaus an, am Bahnhof Fahrradboxen aufzustellen. Bürgermeister Joachim Markert erklärte, dass man diese Überlegung in die Sanierung des Bahnsteigs einfließen lassen könnte. Bisher sei der Wunsch nach Fahrradboxen noch nicht an die Gemeinde herangetragen worden.

Die Stadt Grünsfeld wird einen neuen Kämmerer erhalten. Christoph Kraft aus Grünsfeld wird die Aufgabe zum 1. Juni übernehmen. Bereits in zwei Wochen tritt Stefan Schwab aus Zimmern seine Stelle als Mitarbeiter in der Wasserversorgung und stellvertretender Wassermeister der Kommune an. dib