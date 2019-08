Gusseiserner Zeitzeuge

Grünsfeld.Jetzt steht an der Stadtmauer in Grünsfeld auf dem Friedhof ein metallenes Kreuz. Es sieht frisch restauriert aus und trägt keine Inschrift. Die kleine Steinplatte davor könnte auf ein Grab für eine Urnenbestattung hinweisen, tut sie aber nicht, wie Edgar Weinmann bei einem Ortstermin ausführte.

Symbolische Aussagekraft

Das Kreuz hat nur eine symbolische Aussagekraft und soll darauf hinweisen, dass es erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts üblich war, metallene Kreuze für die Verstorbenen aufzustellen. In der Zeit davor waren es vor allem Holzkreuze, die auf den Friedhöfen in der Region standen. Mit dem zunehmenden Reichtum des Bürgertums wandelte sich das Bild auf den Friedhöfen Ende des 19. Jahrhunderts hin zu Grabsteinen, wie sie auch heute noch üblich sind.

Das gusseiserne Kreuz in Grünsfeld wurde von Weinmann aufwendig restauriert, denn als er es vom Erlös der Nachtwächterführungen kaufte, war es in einem „erbärmlichen Zustand“. Von der ehemaligen Feuervergoldung war nichts mehr zu sehen und auch sonst waren deutliche Rostspuren erkennbar.

Nach einer intensiven Reinigung und der Beseitigung des Rostes wurde die Oberfläche mit schützendem Lack versehen. Eine Feuervergoldung ist heute nicht mehr üblich, so Weinmann, und deshalb bemalte er die erhabenen Teile mit Goldbronze.

Neben dem gekreuzigten Christus ist es vor allem die Pieta am Fuß des Kreuzes, die eine Besonderheit darstellt. Neben der Gottesmutter ist ein kleiner Engel sichtbar, eine Seltenheit in der Darstellung einer Anbetungsgruppe.

Schon 1500 Teilnehmer

Weinmann und sein Kollege Hermann Freitag, mit dem er zusammen als Nachtwächter und Sekretär durch Grünsfelds Geschichte führt, begrüßten kürzlich den 1500. Teilnehmer. Die Führungen kommen sehr gut an und aus dem Erlös der Teilnahmegebühr kaufen die beiden historisch bedeutsame Gegenstände an und spenden sie der Stadt oder der Kirche.

Da ist schon einiges zusammen gekommen und soll nach dem Willen der beiden historischen Figuren auch weiterhin für das Gemeinwohl verwendet werden. So wie bei dem gusseisernen Kreuz, das seinen Platz wieder am Friedhof in Grünsfeld gefunden hat. Wem es als Zeichen der letzten Ruhe gegolten hat, ist heute nicht mehr feststellbar, denn die Zerstörung der Namensplatte war stark fortgeschritten.

Das Kreuz war Edgar Weinmann zum Kauf angeboten worden, da er sich seit über 60 Jahren mit Heimatgeschichte beschäftigt und sich in dieser Zeit einen guten Namen beim Erhalt alter Denkmale erworben hat. mae

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.08.2019