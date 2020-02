Großes närrisches Kino im Treffpunkt

Seinen traditionellen „Horeball“ veranstaltete am Wochenende die Fastnachtsabteilung der „Zimmerner Hore“ mit einem abendfüllenden Programm.

Zimmern. Wieder einmal Fastnacht pur durften die Besucher des Horeballs im Treffpunkt Zimmern erleben. Das kurzweilige Programm, an dem sich neben auswärtigen Gruppen vor allem auch zahlreiche „Einheimische Akteure“ beteiligten, ließ keine Narrenwünsche offen.

Durch den Abend führten in bekannt witziger und charmanter Art und Weise die beiden Sitzungspräsidenten Philipp und Michael Freitag.

Den Auftakt machten die jüngsten Teilnehmer des Abends, die „Horekids“ mit ihrem Thema „Unsere Zukunft“. Ein absolut gelungener Start in den Abend und zufrieden stellten die Besucher fest: „Der Narrensamen der nächsten Generation ist gelegt, weiter so!“.

Anschließend gehörte die Bühne der Tanzgarde der Schlossgeister des TSV Unterschüpf mit ihrem Schautanz „Phantom der Oper“.

Dass es auch bei der Bundeswehr attraktiv zugehen kann, zeigten im direkten Anschluss die Tänzerinnen des SV Schönfeld.

Einen wunderbaren Beitrag präsentierten die Mittwochsturnerinnen, die allerhand Ideen hatten, wie man dem chronischen Ministrantenmangel entgegenwirken könnte. So könnten zum Beispiel Massagehocker für die Ministranten einen wertvollen Beitrag leisten. Natürlich müsse es in der Kirche künftig auch peppige Lieder wie „Highway to hell“ geben. Auch Werbeplakate mit Slogans wie „Moderner Gottesdienst mit alten Weibern“ würden sicherlich mehr Kirchenbesucher anlocken. Zum Abschluss tanzten sie auf die bekannte Melodie aus „Sister Act“ und ernteten Zurecht viel Applaus.

Ein absolutes Muss auf jeder Prunksitzung ist natürlich der Auftritt eines Tanzmariechens. Wenn es sich dabei noch um ein Tanzmariechen handelt, das in solch gekonnter Sicherheit und Eleganz über die Bühne fegt, dann ist das Ganze perfekt. Nicht umsonst wurde deshalb das Tanzmariechen Shamila Almestica von der NG Grünsfeld mit frenetischem Beifall bedacht.

Einen richtigen Kracher landeten wieder die heimischen Bühnenasse Jonas Brückner und Christian Maric mit dem Thema „Frauen, wer versteht sie?“. In ihrer einmalig witzigen Art sorgten sie für einen Kalauer nach dem anderen. So stellten sie beispielsweise fest, dass „Im Hafen der Ehe so manche Kriegsschiffe vor Anker liegen“. Der tosende Applaus bestätigte den tollen Auftritt.

Als weiteres tänzerisches Glanzlicht präsentierte im Anschluss die Elferratsgarde des Karneval-Klubs-Königheim ihren Schautanz „Atlantis“.

Unter dem Filmtitel „Ein Wunder und ein Halleluja“ präsentierte „Horewood Studios“ seinen neuesten Hore-Werbefilm. Der Film, produziert unter Leitung des Star-Regisseurs Michael Ruf, brachte den Saal buchstäblich zum Toben. Unter großem Einsatz eines professionellen Ärzteteams um Schwester „Franzi“ wurde nach einigen kuriosen Entbindungsmethoden per Kaiserschnitt ein Hore-Baby erfolgreich zur Welt gebracht. Das Publikum war sich schnell einig „Der Streifen war wieder großes Kino“.

Mit dem Prädikat „Mega-Show“ kann man den Auftritt der „Untalentierten Männertanzgruppe“ titulieren, die in „Shadowland-Manier“ das närrische Publikum auf eine Weltreise mitnahmen. In ihrem ausgefeilten Licht-und-Schatten-Spiel zeigten sie was auf einem Kreuzfahrtschiff so alles passieren kann, ehe man die Tiere Afrikas imitierte.

Als singende „Horin-Hood“ am Keyboard zog Ulrike Pfeiffer-Scheuermann anschließend den Saal in ihren Bann.

In ihrem unnachahmlich satirisch witzigen Beitrag auf hohem Niveau mussten unter anderem Politiker und Pädagogen Federn lassen. Auch die neu eingerichtete 30er-Zone in der Ortsdurchfahrt und die neu gestaltete Kappelentür kamen nicht ungeschoren davon.

Weiter ging es mit dem fulminanten Schautanz „Welcome to India“ der „Kalroben-Dancers“ aus Igersheim. Die gelungene Symbiose aus Akrobatik, Schautanz und orientalischer Musik belohnten die Zuschauer mit einem kräftigen Applaus.

Einen klassischen Gardetanz vom Feinsten legten die jungen Damen der Prinzengarde der „Höpfemer Schnapsbrenner“ aufs Parkett.

Eine Stimmungsrakete von besonderer Art zündete Carmen Nebel (Sabine Freitag) mit den bekannten Schlagerstars aus Funk und Fernsehen. Kerstin Ott, Beatrice Egli, DJ-Ötzi, Helene Fischer, Miki Krause, Andreas Gabalier, Roland Kaiser und Maite Kelly, die natürlich alle von ortsbekannten „Originalen“ dargestellt wurden, rissen die Zuschauer schnell von den Sitzen und brachten den Saal zum Kochen.

Nicht schlecht erstaunt war das Narrenvolk als die Bürgermeister Joachim Markert (Grünsfeld) und Marcus Wessels (Wittighausen) sowie Stadtpfarrer Oliver Störr (Grünsfeld) als gestandene Bierbrauer auftraten. Im Gepäck hatten sie das Jubiläumsbier für die anstehenden Feierlichkeiten zum Festjahr „700 Jahre Stadt Grünsfeld“. In ihrem amüsant witzigen Beitrag hatten sie die Lacher auf ihrer Seite und so manche Nachbargemeinde bekam ihr Fett weg.

Ein weiteres tänzerisches Highlight bekamen die Zuschauer beim Schautanz der gemischten Tanzgruppe unter dem Motto „Ab geht die Post“ der NG Grünsfeld zu sehen.

Andreas Poser und Andreas Leiblein von den Lustigen Vögeln aus Schweinberg begeisterten das Publikum mit ihrer musikalischen Bütt „Die Hopfen-Smoothie-Tester“. Sie erklärten den Zuhörern die Geheimnisse des beliebten Gerstensaftes. Besonders der Gang in den Keller über eine fiktive Wendel- und Rolltreppe sorgten für gehörige Lachsalven.

Ein weiteres Highlight brachten die Männer der AH auf die Bühne. Als Schlümpfe mit kurzen Stummelbeinchen huschten sie über die Bühne und nahmen bei einem leckeren Mittagessen, das ihnen „Schlumpfine“ gekocht hatte, das Ortsgeschehen ordentlich aufs Korn. So berichteten sie unter anderem , dass an der Stelle, wo die alte Schule stand, jetzt der Bauer Kuhn gelbe Rüben und Rotkraut im Frühjahr einsäen will, damit die Ecke nicht mehr ganz so verwahrlost aussieht. Mit Vater „Markertham“ (Bürgermeister Markert) trällerten sie das textlich natürlich angepasste „Schlumpfenlied“ ehe sie versehentlich beinahe ein Hasekühle erlegten.

Den krönenden Abschluss bildete die neu formierte Tanzgruppe „Step by Step“ mit ihrem Motto „Lass dich verzaubern“. Als Figuren aus den weltbekannten „Harry Potter“-Filmen wirbelten sie über die Bühne und tanzten sich bei ihrer Premiere schnell in die Herzen der Zuschauer. Diese belohnten den absolut gelungenen Auftritt mit anhaltendem Beifall.

Schon bei den Dankes- und Schlussworten der Sitzungspräsidenten war allen klar: „Das war ein unvergesslicher Abend“, der Appetit auf mehr macht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020