Grünsfeld.Gegen das Vergessen: Eine neue Gedenktafel erinnert an das Schicksal der jüdischen Familie Rothschild in Grünsfeld. Franz Ködel, Pierrot Michel und Wolfgang Sommer haben sie an deren ehemaligen Wohnhaus angebracht.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 06.12.2020