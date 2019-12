Gartenweg soll nun befestigt werden

Mehrere Straßen sollen in Krensheim und Kützbrunn saniert werden. Rund 145 000 Euro soll die Maßnahme kosten, wie der Grünsfelder Gemeinderat nun beschloss.

Grünsfeld. Die Fahrbahn hat sich in Krensheim bei einigen Straßen gesenkt. Nun will die Kommune Abhilfe schaffen. Bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag im Rathaussaal stand die Vergabe von Straßensanierungen an.

Bürgermeister Joachim Markert wies auf Risse und Absenkungen im Krautgärtenweg hin. Die Straße wurde 1995 gebaut und soll nun wieder gerichtet werden. 28 988 Euro beträgt das Angebot. Ähnlich sieht es bei der Straße „Toräcker“ aus, die aus dem Jahr 1991 stammt und für 24 787 Euro erneuert werden soll.

Einen komplett neuen Straßenbelag wird auch der Ilmspaner Weg erhalten. Die Fahrbahn zeigt ebenfalls erhebliche Risse, wie der Rathauschef betonte. 24 448 Euro sind hier eingeplant.

Endlich eine Asphaltdecke soll eine Teilfläche am Funkmast am Streitsberg in Kürzbrunn erhalten. Der Kreuzungsbereich zweier Straßen scheint „vergessen worden“ zu sein. 7282,80 Euro wird das kosten. Den Zuschlag erhielt einstimmig die Firma Konrad Bau zum Preis von 85 507 Euro.

Handlungsbedarf gesehen

Bei diesen Maßnahmen sahen die Gemeinderäte Handlungsbedarf. Dass auch der Gartenweg in Kützbrunn als Feldweg auf einer Länge von 500 Metern zum Preis von 58 845 Euro asphaltiert werden soll, konnten die Grünsfelder Bürgervertreter ebenfalls nachvollziehen. Allerdings monierten sie, dass es in diesem Bereich sicherlich dringlichere Maßnahme gebe. Jürgen Hofmann wollte wissen, ob es schlechtere Feldwege auf der Prioritätenliste für die Sanierung gebe. Dieter Schenek stieß ins gleiche Horn und plädierte dafür, die Liste abzuarbeiten. Viola von Brunn merkte an, dass man fast 60 000 Euro dafür ausgebe, aber sonst im Feldwegebau nichts getan werde. „Das ist nicht gut.“ Feldwegsanierung gegen Straßenmaßnahmen aufzurechnen, wolle sie aber nicht. Christian Kuhn stimmte ihr zu, dass dieser Weg kein typischer Feldweg ist.

Bürgermeister Joachim Markert und Kützbrunns Ortsvorsteher Alexander Schiefermeyer unterstrichen die Notwendigkeit, den Weg auf einer Länge von 500 Metern zu sanieren. Der Bereich werde von vielen Spaziergängern Richtung See genutzt. Bei Regen schwemme die Erde aus, was zu gefährlichen Stellen führen könne.

Da man nun vor den Haushaltsberatungen steht, regte Franz Ködel an, eine Auslistung zu erstellen mit entsprechendem Kostenrahmen, welche Feldwege saniert werden sollen. „Bis dahin sollte es eine Liste mit den zehn dringlichsten Fällen geben.“ Paimars Ortsvorsteher Albrecht Kraft sprach sich dafür aus, das Budget im Haushalt aufzustocken und kontinuierlich an der Umsetzung zu arbeiten. „In den letzten 30 Jahren wurde zu wenig getan.“

Markert erklärte, dass man im Stadtbereich die größten Schwachstellen bei den Feldwegen schon beseitigt habe. Den Blick auf die Liste, wo noch Handlungsbedarf ist, will er mit dem Gemeinderat werfen – und den Wunsch nach mehr Gelder für den Feldwegausbau in die Haushaltsberatung mitnehmen.

Arbeiten vergeben

Der Umbau der Dorothea-von-Rieneck-Schule in einen Kindercampus schreitet voran. Der Gemeinderat vergab bei zwei Enthaltungen die Klempnerarbeiten an die Firma Dieter Ulzhöfer aus Grünsfeld. Der Angebotspreis lag bei 7815 Euro. Zudem sind Zimmerer- und Holzbauarbeiten nötig. Günstigste Bieterin ist die Firma Zimmerei Stefan Klein aus Boxberg für 3328 Euro.

Viel Lob für Paimars Dorfmitte

Ein großes Lob gab es vom Bürgermeister für die Neugestaltung der Dorfmitte in Paimar. Vor allem Ortsvorsteher Albrecht Kraft sei bei der Umsetzung unermüdlich gewesen. „Ich bin stolz auf meine Paimarer“, würdigte Kraft die „tolle Aktion zur Stärkung der Gemeinschaft“. Die Bürger haben neben der Pflasterung des 440 Quadratmeter großen Areals auch weitere Arbeiten übernommen. Sitzflächen und eine Wasserbahn für Kleinkinder sollen noch ergänzt werden. Auch die Mauer am MTG-Heim soll noch angepasst werden.

