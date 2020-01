Für Kurzweil gesorgt

Grünsfeld.Ja zum Alter: Das sagten die Senioren bei der Feier an Dreikönig in der Stadthalle. Katholische und evangelische Kirchengemeinde veranstalteten sie in ökumenischer Eintracht.

Pfarrerin Laura Breuninger und Pfarrer Oliver Störr sangen zusammen ein Grußwort. Von einer „Revolution auf leisen Sohlen“ sprach Joachim Markert.

Der Grünsfelder Bürgermeister wies darauf hin, dass in Zukunft immer mehr Senioren immer weniger jüngeren Menschen gegenüberstehen.

Für Grünsfeld bedeutet dies, dass ein Drittel der Bürger über 60 Jahre alt ist. Die Senioren engagieren sich auf vielfältige Weise. Sie entlasten ihre Kinder, übernehmen Verantwortung in einem Verein oder beteiligen sich an einer Initiative. „Darauf will die Stadt Grünsfeld nicht verzichten“, betonte das Stadtoberhaupt.

Senioren verfügten über einen reichen Schatz an Erfahrung, Wissen und Erkenntnissen, die sie an ihre Mitmenschen weitergeben.

Die Sternsinger informierten mit einem szenischen Spiel über wohltätige Sammelaktion von Kindern für Kinder. Für Oberministrant Dominik Hehn hat die Sternsingeraktion eine starke Botschaft: „Frieden ist möglich und er beginnt mit einem Lächeln.“

Für gute Laune sorgte die Jugendkapelle unter der Leitung von Daniela Stoy. Bei ihrem Auftritt zeigten die Nachwuchsmusiker Kostproben ihres Könnens.

Der katholische Kirchenchor unter der Leitung von Andrea Müller-Köhler verwies mit seinen Liedbeiträgen auf zentrale Glaubensaspekte.

Als Solist, von Andrea Müller-Köhler am Klavier begleitet, trat Franz Ködel auf.

Die „Hasekühle“ stimmten ein auf die närrische fünfte Jahreszeit und Tanzmariechen Shamila Almestica begeisterte mit seiner Darbietung. feu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.01.2020