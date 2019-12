Franz Ködel singt seit 50 Jahren

Sehr starke Stimmen: Seit vielen Jahren singen Martin Landwehr und Franz Ködel im katholischen Kirchenchor der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul. Für ihre Treue wurden sie jetzt geehrt.

35 Jahre gehört Martin Landwehr als aktiver Sänger dem Kirchenchor an. Seine Verdienste um die Singgemeinschaft würdigte Vorsitzender Gottfried Hofer mit einem Glückwunschschreiben sowie einem Präsent des Vereins.

50 Jahre hält Franz Ködel der Musica sacra die Treue. Als Dank und Anerkennung erhielt er eine Urkunde des Cäcilienverbandes der Erzdiözese Freiburg. Auch Erzbischof Stefan Burger gratulierte. „Franz Ködel hat sich in den Dienst der Kirchenmusik gestellt, um durch seinen Gesang in das Lob dessen einzustimmen, von dem jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt“, hieß es in seiner Grußadresse.

Chorleiterin Andrea Müller-Köhler und Pfarrer Oliver Störr beglückwünschten die Jubilare. „Beide singen mit Herz und Freude“, befand der Präses und Leiter der Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen. „Mit ihrem Gesang bereichern sie die Gottesdienste, bereiten den Besuchern eine Freude und geben ein starkes Zeugnis des Glaubens.“ feu

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019