Film über Sternsinger-Aktion

Grünsfeld/Wittighausen.In Zeiten von Corona mussten auch bei der Sternsinger-Aktion in der Seelsorgeeinheit neue Wege gegangen werden. Waren in den letzten Jahren mehrere Gruppen von Haus zu Haus unterwegs, ist das nicht möglich. Deshalb wurde ein Videofilm mit je einer Sternsingergruppe aus den zehn Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit gedreht. Auf unterhaltsame Weise stellt Christian Düll aus dem Pfarrgemeinderat darin die Aktion vor. Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, kann das Video unter dem Link https://youtu.be/sGmWDZMWmYE im Internet angeschaut werden. Im Rahmen der Sternsingeraktion sind in den Kirchen kleine Tüten ausgelegt, die einen Segensspruch, den Türaufkleber mit dem Segen und einen Überweisungsträger enthalten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.01.2021