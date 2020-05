Feierliche Andacht am Bildstock

Zimmern.Es ist fast schon zu einer kleinen Tradition geworden, dass man in Zimmern an Christi Himmelfahrt eine Andacht am Bildstock vor der Kirche feiert. Auch in diesem Jahr möchte man diese Andacht feiern – am Donnerstag, 21. Mai. um 17 Uhr am Bildstock vor der Kirche in Zimmern. Auch bei gottesdienstlichen Veranstaltungen im Freien ist das Tragen einer Alltagsmaske verpflichtend und auch der Abstand von zwei Metern muss hier stets eingehalten werden. Das eigene Gotteslob ist mitzubringen.

