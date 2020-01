Fahndungserfolge bei Buskontrolle

Grünsfeld.Fahndungserfolge bei einer Buskontrolle: Im Rahmen einer Buskontrolle des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim in der Nacht zum Freitag konnten gleich zwei mit Haftbefehl gesuchte Mitfahrende festgenommen werden. Der Fernreisebus befand sich auf dem Weg von Mailand nach Hamburg und wurde an der Rastanlage ob der Tauber an der A 81 kontrolliert. Ein mitfahrender kosovarischer Staatsangehöriger wies sich mit einer Totalfälschung eines kroatischen Ausweises aus. Nach der Klärung der wahren Identität stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorliegt. zudem wurden Kleidungsstücke aufgefunden, bei welchen es sich um Diebesgut handeln könnte.

Bei einem weiteren mitfahrenden deutschen Staatsangehörigen wurde bei der Überprüfung der Personalien ebenfalls festgestellt, dass dieser wegen Gewaltdelikten zur Festnahme ausgeschrieben ist.

