Erfolgsmodell kehrt zurück

Grünsfeld.Ein inklusive Beschulung wird seit vielen Jahren an Grund- und weiterführenden Schulen verstärkt umgesetzt. In Grünsfeld machte man sich schon früh auf den Weg ein gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung zu leben. So wurde im Jahr 2008 eine Kleingruppe als Außenklasse der Andreas Fröhlich Schule (Krautheim) in den Räumlichkeiten der Schule untergebracht und in den folgenden Jahren sehr gute Erfahrungen gesammelt. Die Schülerinnen und Schüler lernten miteinander und voneinander. In gemeinsamen Erfahrungen erlebten sie Vielfältigkeit und einen respektvollen und toleranten Umgang, berichtet Grünsfelds Schulleiter Uwe Schultheiß.

Begegnungen, ein Miteinander und gemeinsames Lernen erfuhren die Schülerinnen und Schüler unter anderem im Unterricht, während der Pausen, beim Mittagessen, in AG’s und beispielsweise an Schulfesten und Aktionstagen.

Im Schulalltag profitierten alle Schülerinnen und Schüler zusätzlich von den umfangreichen sonderpädagogischen und therapeutischen Ressourcen des SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum).

Durch schulpolitische Veränderungen, gerade im Bereich der weiterführenden Schulen, musste die Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren ausgesetzt werden. Der Kontakt und die Verbindung beider Schulen zueinander blieben trotzdem erhalten.

Nun ist die Trendwende erkennbar. Kolleginnen und Kollegen beider Schulen freuen sich auf das Miteinander im kommenden Schuljahr. Von der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Professionen (Sonderpädagogen, Therapeuten und Pädagogen) profitieren beide Einrichtungen, ist Uwe Schultheiß überzeugt.

Schulleiterin Daniela Payer von der Andreas-Fröhlich-Schule und Rektor Uwe Schultheiß, Rektor der Grundschule Grünsfeld-Wittighausen, sind sich sicher, dass die Fortsetzung der Kooperation beide Einrichtungen stärkt. Auch die Schüler und Schülerinnen beider Schulen freuen sich auf die neuen Mitschüler im nächsten Schuljahr. mae

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019