Ein Treffpunkt für alle Altersschichten

Grünsfeld.Es will ein Ort der Begegnung sein: Das Familienzentrum in Grünsfeld besteht seit einem Jahr. Einen Überblick über die Arbeit erhielten die Mitglieder des Gemeinderats bei der Sitzung am Dienstag in der Stadthalle in Grünsfeld vom Leitungsteam.

Über die Vorgeschichte zur Entstehung des Familienzentrums informierte Bürgermeister Joachim Markert. Der Einrichtung ging ein Beschluss des Kreistags voraus. Bereits 2016 hatte die Kommune die Ladenfläche gegenüber des Rathauses erworben, um dem Wunsch der Bürger nach einem zentralen Treffpunkt in de Stadt Rechnung zu tragen. Wichtig sei dabei nicht nur die Barrierefreiheit gewesen, sondern auch dass die Post dort bleiben könne. Die Ansiedlung eines Bäckers sah Markert von Vorteil.

„Wir haben ein gutes Konzept geschnürt.“ Joachim Markert war dankbar für das umfangreiche Angebot, das schon einen großen Kreis an Bürgern erreicht habe.

Der Caritasverband im Tauberkreis betreibt das Familienzentrum seit der Eröffnung im April 2019, wie Beate Maier, Bereichsleitung Beraten, informierte. Das Leitungsteam mit Cornelia Renk, Nadja Hildebrandt, Katja Baumann und Sonja Düll übernehmen die Beratungstätigkeit, begleiten und betreuen Jugendliche, Familien und Senioren in ganz vielfältigen Fragestellungen.

Die Mitarbeiterinnen nahmen den Gemeinderat mit auf eine „kleine Reise ins Familienzentrum“ und stellten das umfangreiche Monatsprogramm vor, das von Vorträgen über Veranstaltungen wie ein Poetry-Slam bis zu kreativen Angeboten für alle Altersschichten reicht. Cornelia Renk betonte, dass man eine Stätte für alle Altersgruppen sein wolle. „Wir verstehen uns als Anker bei Fragen in allen Lebenssituationen, in Krisen und Notlagen, aber auch als Orientierungshilfe.“ Die Kindertagesstätte sei Kooperationspartner, ebenso arbeite man mit der Grundschule zusammen. Bis Jahresende 2019 waren insgesamt 699 Besucher bei den Angeboten.

Um das Familienzentrum zu finanzieren, kommen 10 000 Euro aus dem Stadtsäckel. Der Kreis wird auch weiterhin eine Förderung übernehmen. Beate Maier hatte zudem eine frohe Kunde aus dem Kulturministerium in Stuttgart. Von dort fließen zur Unterstützung für vier Jahre insgesamt 24 000 Euro. Und sie lobte die hervorragende Kommunikation mit dem Rathaus. Maier appellierte an alle Grünsfelder, sich aktiv einzubringen und so miteinander das Familienzentrum zu gestalten.

Um zwei Grundstücke bis zur Einmündung in die Industriestraße soll das Sanierungsgebiet „Stadtkern III“ in Grünsfeld erweitert werden, wie der Gemeinderat beschloss. Weil ein Besitzerwechsel ansteht, will die Stadt das Vorkaufsrecht nutzen und das Areal der Firma Scheuermann, neben dem Seubert-Gelände erwerben. Die Gebäude sollen abgebrochen, das Areal neu geordnet und einem Investor angeboten werden. Wenn das Gelände zur Umnutzung einer Gewerbebrache in einem Sanierungsgebiet liege, sei dies für einen möglichen Investor wegen steuerlichen Vorteilen lukrativ, so Heinz Ulzhöfer.

Active-Boards für Grundschule

Die Grundschule Grünsfeld-Wittighausen sollen vier weitere Active-Boards samt Doppeltafel für den Unterricht erhalten. Bisher gibt es zwei fest-installierte Boards in Grünsfeld sowie ein mobiles in Wittighausen. Dem Schulverbund stehen aus dem Digital-Pakt Schule 2019 bis 2024 des Kultusministeriums eine Förderung von maximal 52 700 Euro zur Verfügung, so Markert. Über dieses Geld sollen die Boards angeschafft werden. „Dann ist unsere Grundschule modern ausgestattet“, freute sich der Verwaltungschef.

Schulleiter Uwe Schultheiß erläuterte die vielfältige Nutzungsweise der modernen Tafeln, die in allen Fächern zum Einsatz kämen, und den Medienentwicklungsplan der Schule. Gerade während der Corona-Phase hätte man den Kindern Daten, Aufgaben oder auch Lern-Apps für zuhause zur Verfügung stellen können. Ein Wunsch wäre für das Homeschooling, dass ein Klassensatz an Endgeräten wie Tablets oder Laptops angeschafft werden könne. Dafür gebe es auch eine Förderung des Landes, verwies der Schulleiter auf Gelder aus Stuttgart. Für Gemeinderat Franz Ködel eröffnete sich mit den Endgeräten eine neue Tür für Investitionen.

Das Motorrad-Team Grünsfeld will sein Vereinsheim in der Ortsmitte von Paimar mit Holz verkleiden. Ortsvorsteher Albrecht Kraft hatte angefragt, ob die Stadt die Materialkosten von 6897 Euro übernehmen könne. Der Gemeinderat entsprach dem Wunsch. dib

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020