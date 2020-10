Drei Fahrzeuge demoliert

Grünsfeld.Insgesamt drei Fahrzeuge einer Firma beschädigte ein Unbekannter zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in der Industriestraße in Grünsfeld. Die Autos waren alle auf der Rückseite des Firmengeländes abgestellt. An einem Mercedes verursachte der unbekannte Täter Dellen im Bereich der Motorhaube und des Daches, da er vermutlich darauf kletterte. Auf dem Dach verrichtete der Unbekannte dann eventuell seine Notdurft, da entsprechende Spuren festgestellt wurden. An zwei weiteren Fahrzeugen riss der Täter Spiegel beziehungsweise Scheibenwischer ab und entwendete diese.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020