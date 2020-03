Doris Maag in den Vorstand berufen

Grünsfeld.18 Jahre war Jürgen Sauer im Vorstand der Firma Naturata Logistik. Seit 2002 hat er zusammen mit Reinhold Hollering das Unternehmen erfolgreich geführt und weiterentwickelt. Jetzt hat er sich in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolgerin ist Doris Maag.

Die Naturata Logistik hat nach der Umstrukturierung zum reinen Logistik-Dienstleister in Grünsfeld ständig Fahrt aufgenommen. Sie ist heute das einzige Logistik-Unternehmen, das sich ausschließlich auf Bio-Lebensmittel konzentriert. Mit dieser Spezialisierung ist ein großes Know-how in der Bio-Logistik verbunden.

Wie hoch diese Erfahrung in der Naturkostbranche bewertet wird, zeigt die Kundenstruktur, in der sich sowohl viele namhafte Unternehmen aus dem Naturkostbereich als auch Start-ups befinden. Das Wertesystem „Transparenz – Vertrauen – Qualität“ vom Anbau bis zum Verbraucher ist oberste Maxime der Unternehmenskultur.

An den Zahlen erkennbar

Die Erfolgsstory des Unternehmens lässt sich auch in Zahlen abbilden: Hat man einst mit zwölf Mitarbeitern und einer Lagerhalle mit rund 1500 Quadratmetern begonnen, ist das Personal auf 85 Mitarbeiter (davon 14 Auszubildende) und die Lagerkapazität auf fünf Hallen mit einer Gesamtfläche von etwa 10 000 Quadratmetern angewachsen.

Neben der produktgerechten, umweltfreundlichen Lagerung erfordert dies eine effiziente Lagerverwaltung mit regelmäßigen Qualitätskontrollen. Hinzu kommen Kommissionierung zur Auslieferung an den Groß- und Einzelhandel, Umverpackung und Umetikettierung sowie der Musterversand und die Displayerstellung. Dies alles stellt die EU-weite, schnelle Distribution und auch Lebensmitteltransporte in alle Welt sicher.

Zusätzliche Attraktivität und Kundenbindung erreicht Naturata Logistik durch individuelle Zusatzangebote administrativer Serviceleistungen. Dazu gehören die Verwaltung von Lagerbeständen, Bestellabwicklung, Warendisposition oder Sonderverpackungen für Werbemaßnahmen. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen in Deutschland und in der EU Aufgaben, die anfallen, wenn Waren in Verkehr gebracht werden wie die Abwicklung aller Zollangelegenheiten, Kennzeichnungspflicht, EU-Biozertifizierung und Demeter-Zertifizierung.

In den Vorstand aufgerückt

Ab sofort hat nun Doris Maag als Vorstandsmitglied den altersbedingt ausscheidenden Jürgen Sauer abgelöst und übernimmt seine Aufgabenfelder Finanzen, Personal, Organisation und Controlling. Doris Maag trat 2002 in das Unternehmen ein und erhielt 2011 als Abteilungsleiterin die Prokura für Buchhaltung und Personal.

Der bisherige Vorstand Reinhold Hollering bleibt weiterhin im Unternehmen und verantwortet wie bisher die Bereiche Kundenbetreuung, Logistik und Teile der Personalbetreuung. feu

