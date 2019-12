Dorfmittelpunkt wurde neu gestaltet

Paimar.Was anfangs nicht für möglich gehalten wurde, ist bereits nach sieben Wochen bis auf Restarbeiten fertiggestellt. Engagierte Bürger, Ortschaftsrat und Vereine haben unter der fachlichen Leitung von Ortsvorsteher Albrecht Kraft, der auch mit Baumaschinen und Werkzeug unterstützte, Pflaster-, Rodungs- und Pflegearbeiten am neu entstehenden Dorfplatz durchgeführt. Es wurde an jedem Wochenende kräftig angepackt und in über 600 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden 80 Tonnen Pflaster auf der 440 Quadratmeter großen Fläche verlegt, sowie die angrenzenden Grünflächen zurückgeschnitten. Die Arbeiten zeigten, dass die Bürger des kleinen Grünsfelder Ortsteils zusammenstehen, wenn es gilt. Das wird sich auch am 1./2. August 2020 zur Einweihung der neuen Dorfmitte heißt „Paimar feiert… unter den Linden & mittendrin“ zeigen. Dann wird auch das Oldtimertreffen wieder stattfindet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019