Don Kosaken in Grünsfeld

Grünsfeld.Im Rahmen ihrer Europatournee 2019/20 gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken am 28. Dezember um 19 Uhr zu einem festlichen Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Grünsfeld. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Weihnachtslieder sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Karten im Vorverkauf gibt es in Grünsfeld im katholischen Pfarramt St. Peter und Paul, Telefon 09346/242, bei der Stadtverwaltung im Bürgerbüro, Telefon 09346/92110 sowie bei den Fränkischen Nachrichten in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim. Bild: Miriam Exner

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.11.2019