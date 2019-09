Der unverwechselbare Klang einer Landsmannschaft

Der Frankenbund rief in Grünsfeld zu einer Tagung unter dem Motto „Volksmusik in Franken heute“ auf.

Grünsfeld. Die Musik erlebt im Moment eine echte Renaissance, wie Organisator Kilian Moritz betonte. „In einer globalisierten, digitalisierten Welt gibt Heimatmusik vielen alten wie jungen Menschen Freude und Orientierung“, so Moritz, der als Professor für Journalismus und Medien an der Fachhochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt lehrt.

Vertreter aller Bezirke des Frankenbundes waren nach Grünsfeld gekommen, um unter anderem zu diskutieren, wie sich die Volksmusik wieder stärker in die öffentliche Wahrnehmung rücken lässt. Denn hier gibt es noch viel Nachholbedarf.

Friedhelm Brusniak, Präsident des Fränkischen Sängerbundes, machte dafür auch das Radio in Franken mitverantwortlich. „Obwohl tausende Chöre in Franken aktiv singen und somit die Kulturlandschaft positiv prägen, finden sie im Radioprogramm BR Heimat praktisch überhaupt nicht statt“, bemängelte er. Passend zum Thema waren dann auch Eberhard Schellenberger, Leiter des Studios Mainfranken des Bayerischen Rundfunks, und Werner Aumüller, Redakteur bei BR Heimat, vor Ort und legten den Teilnehmer ihre Sicht der Dinge dar.

Dass die fränkische Volksmusik auch heute noch einen wichtigen Platz in der hiesigen Kulturlandschaft einnimmt, darüber war sich Brusniak mit Kilian Moritz einig. „Der Klang der fränkischen Chöre ist der unverwechselbare Klang der Heimat der Franken“, so der Präsident des Sängerbundes. In diesem Zusammenhang hob er auch die Bedeutung der Jugendarbeit hervor. Hier werde ein wichtiger Beitrag bei der Vermittlung einer vielfältigen Kulturlandschaft als Basis für eine eigenständige kulturelle Entwicklung geleistet.

Die zentrale Aufgabe der Chorjugend im Fränkischen Sängerbundes sei es dementsprechend, „jedem Kind zu helfen, dass es seine Stimme in das Konzert der Gesellschaft einbringen kann“, wie Friedhelm Brusniak unterstrich.

Auf dem Programm standen daneben noch zahlreiche weitere Vorträge. So sprach beispielsweise Franz Josef Schramm vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege darüber, wie eine erfolgreiche Volksmusikpflege aussehen könnte.

Musik-Ethnologin und Musikerin Stefanie Zachmeier ging gemeinsam mit den Zuhörern der Frage auf den Grund, ob und warum das Verhältnis zwischen Volk und Volksmusik heutzutage gestört ist und wie sich dieses wieder kitten lässt. Ihren Abschluss fand die Veranstaltung mit einer Gesprächsrunde, bei der Moritz mit dem fränkischen Mundart-Liedermacher Wolfgang Buck über das Thema „Und was ist, wenn meine Sprache fränkisch und meine Musik amerikanisch ist?“ sprach.

