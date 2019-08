„Der Schulstraße ihr dunkelrotes ,Herz‘ entrissen“

Schon fast eine Woche ist es her, seit die Sommerferien begonnen haben und damit eine entspannende Zeit für Schüler und auch für Lehrer.

Doch nähert man sich in diesen Tagen der Schule in Grünsfeld, so kann von einem sanften Dornröschenschlaf, der Schulen in den Sommerferien normalerweise befällt, nicht die Rede sein. Das geschäftige Treiben im und um das Schulhaus I und Schulhaus II, die durch den Pausenhof und eine Treppe miteinander verbunden sind, ist nicht zu übersehen.

Es könnte der Eindruck entstehen, dass die Schule in Grünsfeld angesichts in Deutschland steigender Geburtenzahlen und Zuwanderung erweitert wird, doch das Gegenteil ist der Fall. Denn tatsächlich wird die Schule aus dem erst vor etwas mehr als einem Jahrzehnt nach einem Architekturwettbewerb komplett sanierten Hauptgebäude (Schulhaus I) fast vollständig verbannt, und bis auf zwei Klassen mussten in der letzten Schulwoche alle ins frisch renovierte alte Schulhaus II umsiedeln.

Wer diese Umstrukturierung mitbekommt, muss sich zwangsläufig fragen: „Werden die vielen Kindergartenkinder, die bald ins große Schulhaus einziehen werden, nicht auch irgendwann in die Schule kommen? Wird dann der Platz im Bildungscampus ausreichen, wenn nur sechs Klassenzimmer zur Verfügung stehen, aber möglicherweise in absehbarer Zukunft wieder mehr zwei- beziehungsweise sogar dreizügige Klassen wie in den 1990er Jahren auf die Schule zukommen? Ob diese Einwände begründet sind und ob dieses innovative Projekt möglicherweise doch zu kurzfristig gedacht ist, wird sich erst in einigen Jahren zeigen.

Was jedoch dem stillen Beobachter bisher vermutlich entgangen ist, sind die sofortigen und unwiederbringlichen Opfer, die für die Erweiterung des neuen Kindergartens alias Bildungscampus (alias Kindercampus) gebracht werden müssen.

Denn obgleich sich in der Fortsetzung des letzten Anbaus an das Schulhaus I – dort, wo aktuell die Feuertreppe angebracht ist – noch Raum für eine mögliche Erweiterung befindet, welche durch den Wettbewerb wohl bekannt war, musste für den neuen Eingangsbereich des Kindergartens ein über 60 Jahre alter Baum weichen, der im Grünsfelder Stadtbild einmalig war, der in der Schulstraße aspektbildend war und der als Zeitzeuge ein Stück Stadt- beziehungsweise Schulgeschichte „schrieb“.

Es handelte sich um die schon von weitem sichtbare, alles überragende Blutbuche mit einem Stammumfang von über 2,40 Meter, die vor vielen Jahrzehnten wohl zu Ehren der Einweihung der Schule gepflanzt worden war und die seitdem unter dem Lachen und Toben vieler Schülergenerationen zu einem überaus stattlichen Baum herangewachsen war, der selbst auf Luftaufnahmen der Stadt Grünsfeld mit seinem satten Dunkelrot im Sommer herausstach.

Dass bereits seit der letzten Umbauphase Pläne für einen weiteren Anbau existierten, bei deren Umsetzung der Baum hätte erhalten werden können, scheint sowohl für den planenden Architekten als auch für den amtierenden Grünsfelder Bürgermeister keine ausschlaggebende Rolle zu spielen.

Ein schon vorhandener Plan – so naheliegend und sinnvoll er auch sein mochte – konnte und kann scheinbar nicht weiterentwickelt werden, und sei es nur mit dem Ziel, ein Stück Natur in der Innenstadt und ein Stück Geschichte derselben zu erhalten.

Und so musste nun der Grünsfelder Schulstraße ihr viele Meter hohes dunkelrotes „Herz“ entrissen werden, damit um jeden Preis etwas nie Dagewesenes geschaffen wird, ein Anbau, der für den Architekten wohl nur genau so und genau an dieser Stelle in Frage kommt, obgleich er nicht alternativlos wäre.

Dass eine Kleinstadt, die die Farbe der sprießenden Natur sogar im Namen trägt, der Natur eine solche Achtlosigkeit entgegenbringt, überrascht und enttäuscht in diesen Zeiten des Umdenkens, in denen andere Städte gerade Bäume pflanzen und Fassaden begrünen, um die Lebens- und Luftqualität zu verbessern und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019