Delegation vor Ort

Grünsfeld.MdL Dr. Wolfgang Reinhart sowie eine Delegation des Wirtschaftsministeriums und des Regierungspräsidiums besuchten die Stadt, um sich über die seit 1984 erfolgreich betriebenen Stadtsanierung zu informieren. Bürgermeister Joachim Markert, Dr. Wolfgang Reinhart sowie Referatsleiter Ralph König vom Wirtschaftsministerium waren sich einig, dass die Programme zur Stadtsanierung mit das Beste seien, das sich die Politik jemals ausgedacht hat. Besonders in Grünsfeld seien in den letzten Jahren neben zahlreichen Modernisierungsmaßnahmen im Altbaubestand auch viele Neubauten entstanden. Dies sei nur möglich gewesen, da Ordnungsmaßnahmen, Grundstückerwerb und die Gebäudeabbrüche gefördert worden seien. Im Ortskern entstanden im Rahmen der Stadtsanierung bis jetzt über 70 neue Wohnungen und weitere etwa 20 sind geplant oder entstehen zurzeit. Dr. Reinhart und auch Ralph König vom Wirtschaftsministerium wiesen darauf hin, dass ein Euro des Staates im Rahmen der Stadtsanierung den etwa achtfachen Investitionseffekt auslöst. Reinhart stellte auch deswegen eine Erhöhung der Landesmittel im Haushalt des Landes Baden-Württemberg in Aussicht. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.09.2019