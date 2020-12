Das volle Glockengeläut kann wieder erklingen

Ein Vierteljahr haben sie geschwiegen. Bald läuten sie wieder. Nach einer umfangreichen Sanierung sollen die Glocken der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul am Wochenende ihren Dienst aufnehmen.

Grünsfeld. Der Grünsfelder Kirchturm ist nach dem Ulmer und dem Freiburger Münster mit 75 Metern der drittgrößte in Baden-Württemberg. Wind und Wetter hatten das imposante Bauwerk an einigen Stellen beschädigt. Es gab Risse in Steinbauteilen, die die Standsicherheit einer Fiale gefährdeten. Seit Mitte August umhüllte den Kirchturm deshalb an allen vier Seiten ein spektakuläres Gerüst der Firma Baumann, das Industriekletterer in luftiger Höhe angebracht hatten.

Blick in die Geschichte

In seinem unteren Teil stammt der Turm mindestens aus dem 14. Jahrhundert. Eine Gemeinderechnung von 1551 enthält den Hinweis, dass er neu mit Schiefer gedeckt worden ist. Zu seiner heutigen Gestalt kam der Turm in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Stadtchronik berichtet von einem heftigen Gewitter am 15. April 1859, bei dem ein Blitz in den Turmhelm einschlug und ihn an zwei Stellen entzündete.

Glühende Schiefersteine flogen herab, und ein kräftiger Wind fachte das Feuer weiter an. Die Funken sprühten und brachten Häuser und Scheunen in Gefahr. Wie durch ein Wunder griff der Brand nicht auf die stark gefährdete Stadt über. 20 Feuerwehren waren zum Zuschauen verurteilt, da sie nicht die entsprechenden Löschgeräte für diese Höhe hatten.

Erst nach einigen Tagen konnte man an die Aufräumungsarbeiten gehen. Die oberen Teile des Mauerwerks, die Uhr und der Glockenstuhl waren zerstört, ebenfalls die sechs wertvollen alten Glocken. Das neue Geläut wurde von der Glockengießerei Rosenlächer in Konstanz gegossen und am 15. April 1862 geweiht.

Den Turm entwarf der großherzogliche Bauinspektor Haufe von Wertheim in Anlehnung an den Turm der dortigen evangelischen Stadtkirche. Bis zum Brandunglück bestand das Mauerwerk aus vier gleichmäßigen, quadratischen Geschossen. Beim Wiederaufbau erhöhte man das oberste Stockwerk, um mehr Raum für die Uhr und den Glockenstuhl zu gewinnen. Den Abschluss versah man mit einer zierlichen Galerie aus rotem Sandstein im spätgotischen Fischblasenornament.

Seit dieser Zeit überragen acht Fialen die Galerie, je eine in den vier Ecken und je eine in der Mitte der vier Galeriebrüstungen. Die Schallfenster wurden mit spätgotischen, krabbenbesetzten Ziergiebeln, sogenannten Wimpergen besetzt, und rechts und links von Fialen flankiert, die sich direkt an das Turmmauerwerk anlehnen. Ein vergoldeter Knopf und darüber ein kunstvoll geschmiedetes Kreuz krönen die Turmspitze.

Umfangreiche Sanierung

160 Jahre später waren umfangreiche Sanierungsarbeiten nötig geworden. Diplom-Architektin Architektin Barbara von Brunn von der Lurz, von Brunn Architekten-Partnerschaft koordinierte in Absprache mit dem Erzbischöflichen Bauamt die Maßnahmen. Auf dem Turmdach mussten beispielsweise etliche lose Schiefersteine befestigt werden. Schadhafte Stellen, die der Sturm im vergangenen Februar verursacht hatte, besserten André Hartmann und Marco Büttner von der Firma Hammer aus Arnstein Ende September aus. Es war atemberaubend zu sehen, wie die beiden Industriekletterer ohne Gerüst ihrer Arbeit nachgingen. Durch einen zweite neue Ableitung von der Turmspitze bis zum Gelände und neue Tiefenerdungen verbesserten sie den Blitzschutz wesentlich.

Um die Maßwerke kümmerte sich Diplom-Restaurator und Steinmetz Roman Legner aus Bad Mergentheim. Manche Teile waren nur noch durch Draht gesichert. Legner behandelte den roten Sandstein, indem er schadhafte Stellen festigte und verpresste. Einzelne Schalen musste er vollständig abnehmen.

Spektakulär sind die Wasserspeier an den Ecken der Balustrade. Löwe, Hahn, Wolf und Ziegenbock waren in unterschiedlichem Zustand. Legner schloss einige Risse mit Epoxidharzpunkten, verpresste diese und verschlämmte sie an der Oberfläche. Nicht mehr fest verankerte Steinbauteile der Wimperge wurden gesichert und von der Firma Gebrüder Haupt aus Reichenberg wieder befestigt.

Gleiches gilt für die Fialen. Auf der an der Ostseite wurden eine abgegangene Krabbe und eine Spitze der Kreuzblume wieder angebracht. Diese hatte Anton Schultz in den 1960er Jahren als junger Ministrant im Gebüsch unter dem Kirchturm entdeckt und aufbewahrt.

Überraschende Entdeckung

Eine überraschende Entdeckung machten Legner und von Brunn bei der Turmuhr. Eingehende Analysen brachten vier Farbfassungen zutage: hellblau, schwarzblau, ultramarinblau und mainsandsteinrot. „Der Farbton Blau war zur Bauzeit ein Ausdruck von Reichtum, Stolz und Herrschaftlichkeit“, weiß Barbara von Brunn. Blau sei damals eine teure Farbe gewesen, die sich nicht viele Kirchengemeinden hätten leisten können. Die Architektin macht auch auf die besondere handwerkliche Kunst der Ziffernblätter aus jeweils zwölf Steinsegmenten aufmerksam. „Jede Ziffer ist aus einem Segment mit erhabener Ziffer und profilierter Laibung gemeißelt.“

Bei einem Besichtigungstermin ist Kirchenmaler Adrian Sackstrauß von der Firma Schmidgall Kirchenmaler und Restauratoren aus Bad Mergentheim gerade dabei, die Ziffernblätter zu vergolden. Konzentriert trägt er Schicht für Schicht auf und poliert anschließend alles auf Hochglanz. „Für die Uhrziffern wurden 700 Blatt Feingold mit 24 Karat verarbeitet, das ist das reinste Gold, das der Mensch herstellen kann“, erzählt Sackstrauß.

In Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege wurde entschieden, dass das Ziffernblatt eine hellblaue Farbe bekommen soll. Damit kehrt man zur ersten Farbfassung zurück. „Die vergoldeten Ziffern haben zur hellblauen Fassung einen besseren Kontrast als zum Mainsandsteinrot“, erklärt Barbara von Brunn. Auf dem Blau wirke das Gold wesentlich deutlicher, auch weil Blau die Komplementärfarbe zu gelb ist.

Den Auftrag für die Läuteanlage und die Instandsetzung der Turmuhr hat die Firma Dürr Turmuhren und Glocken aus Rothenburg ob der Tauber erhalten. Bei der ersten Besichtigung der Uhrzeiger hatte Geschäftsführer Gernot Dürr eine Ahnung, die Ausformungen kamen ihm bekannt vor. Nach Recherchen im Firmenarchiv war die Sache klar: An dieser Turmuhr hatte seine Vorgängerfirma bereits Hand angelegt.

Ein historisches Dokument, das Manfred Maag, Kämmerer der Stadt Grünsfeld, im Stadtarchiv gefunden hat, beweist es. Auf der Rechnung der Firma Holzöder aus Rothenburg von 1928 über insgesamt 656 Mark ist unter anderem vermerkt, dass „die vier Zifferblätter gereinigt, mit dunkelblauer Ölfarbe angestrichen und die Ziffern mit Feingold vergoldet“ worden sind. Wie es der Zufall will: „Sieben Firmen, die auf Turmuhren und Läuteanlagen spezialisiert sind, haben wir angeschrieben und wieder die gleiche Firma wie 1928 beauftragt“, so Barbara von Brunn.

Läuten der Glocken fehlte

„Was wichtig ist, merkt man erst, wenn es fehlt“, sagt Pfarrer Oliver Störr. Der Leiter der Seelsorgeeinheit Grünsfeld-Wittighausen berichtet von vielen Leuten, denen die Stille aufgefallen sei, weil wochenlang keine Glocken geläutet haben. „Glocken gehören zum Leben“, betont Störr. Ihr Schweigen sei in Zeiten von Corona noch schmerzlicher gewesen. Zu den Gottesdiensten, die erlaubt waren, konnten sie die Gläubigen nicht einladen.

Fünf Glocken befinden sich im Turm. Zwei davon stammen noch aus dem Jahr 1862, die anderen wurden im Zweiten Weltkrieg abgenommen und 1952 wieder ersetzt. Für die Sanierung dieser zwei aufwendig verzierten historischen Glocken wurde das Kompetenzzentrum für Glocken (ECC-ProBell) der Hochschule Kempten hinzugezogen.

Nach Abschluss der Arbeiten steht wieder das volle Geläut zur Verfügung. Darauf ist Störr mächtig gespannt. Seit fünf Jahren ist er in der Seelsorgeeinheit und hat noch nie alle fünf Glocken im Zusammenspiel gehört. „Immer war die mittlere Glocke abgestellt“, berichtet er. Die so genannte Dreier-Glocke war am stärksten beschädigt, weil sie normalerweise um zwölf Uhr zum Angelus geläutet hat.

Für diejenigen, denen die Glocken zu laut waren, hat Störr eine gute Nachricht. Der Schall verteile sich künftig besser. Die neue Abdielung über der Glockenstube sorge dafür, dass die Glocken nicht mehr in weiter Ferne zu hören sind. Im Innern des Turmes gab es ebenfalls Schäden an der Holzkonstruktion, die von Roland Haun von der Firma Juks Holzbau aus Ochsenfurt in alter zimmermannsmäßiger Handwerkstechnik ertüchtigt wurde.

Herausragende Sehenswürdigkeit

„Die Stadtpfarrkirche ist eine herausragende Sehenswürdigkeit und ein wichtiges Symbol für Grünsfeld“, betont Joachim Markert. Ausdrücklich begrüßt der Bürgermeister, dass der Turm saniert worden ist, und lobt die Qualität der durchgeführten Maßnahmen.

An den Kosten von knapp 300 000 Euro hat die Kommune sich auch mit rund 20 000 Euro beteiligt. Traditionell fällt nämlich die Uhr in deren Zuständigkeitsbereich. Die leuchtend blaue Farbe des Chronometers gefällt Markert besonders. „Es ist dasselbe Blau wie im Wappen der Stadt“, hat er festgestellt. Seiner Meinung nach ist das ein schönes Symbol für die gute Zusammenarbeit von kirchlicher und politischer Gemeinde in Grünsfeld. feu

