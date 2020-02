Das badische Frankenland feiert Fastnacht

Liebe Narrenfreunde, wenn man in der Fasnachtssaison im unterfränkischen Gebiet zwischen Main und Tauber zum Teil die Presse oder aber die Plakate liest, da kann man nicht gleich erkennen, was da eigentlich gefeiert wird.

Ist es jetzt Fasnacht, Fasching oder Karneval? Viele meinen, es ist doch eine verschiedene Wortwahl für das gleiche Brauchtum. Das mag vielleicht auch stimmen. Aber unser Brauchtum hat sich in den Jahrhunderten sehr unterschiedlich entwickelt.

Fasching feiern die Bayern und hier besonders die Oberbayern. Der Mittelpunkt ist München mit ihren Bällen. Narrensitzungen gibt es da weniger.

Konsequenter sind hier die Alemannen am Oberrhein und im Schwarzwald. Sie nämlich feiern Fasnet und wehe , es spricht da einer von Karneval.

Die Rheinländer und Westfalen feiern ihren rheinischen Karneval, der Hauptort ist Köln. Hier gibt es die Sitzungen und die Rosenmontagsumzüge, wie wir sie kennen.

An der Mittelrheingrenze liegt die Stadt Mainz, hier feiert man die „Meenzer Fassenacht“ in den Karnevalsvereinen mit der Schreibweise „C“, wie man dies bei den Gründungen im 18. Jahrhundert allgemein schrieb. Es hat einen lateinischen Ursprung: „Carne vale“.

Ja, und was feiern wir im Frankenland, die Main-, Tauber- und Hohenloher-Franken ? Der Volksmund spricht in Würzburg und im badischen Frankenland von Fastnacht. Das von uns gepflegte Brauchtum ist also die Fastnacht, wobei die ursprüngliche Aussage: die Nacht vor dem Fasten (Fastenzeit) gemeint ist. Hier ist ein Eintrag aus dem Mittelalter in der Grünsfelder Stadtchronik erwähnt.

Im Raum Buchen und Walldürn spricht man von der Faschenaacht, im Taubertal ändert sich dieses in das Wort Faschenoocht. Tradition hat bei uns aber das Wort Fasenacht, dies wurde abgeleitet aus „faseln“.

Narrengilden, Narrenzünfte, sowie Fasnachtsvereine unterstützt diese Brauchtums- und Kulturpflege, belebt sie neu, unsere fränkische Fasenacht,

Ein dreifaches Hasekühle Helau, vertreiben Karneval und Fasching, denn dies wird bei uns nicht gefeiert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020