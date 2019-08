Boote lieferten sich dramatisches Rennen

Grünsfeld.Mit Niedrigwasser hatten 34 Leichtmatrosen auf dem Wittigbach bei Zimmern zu kämpfen. Im Rahmen des Grünsfelder Ferienprogrammes fanden sich die Kinder am Sportplatz des SV Zimmern ein und wurden von der Flottenadmiralität der Fastnachtsabteilung Zimmerner Hore standesgemäß begrüßt.

Mit Eifer machen sich die zukünftigen Seebären daran, seetüchtige Boote zu basteln, diese mit individuell bemalten Segeln zu schmücken und mit einem kreativen Namen zu versehen wie „Happy“, „Feuerblitz“, „Regenbogen“ oder „Dämmerung der Schlangen“. Dazu waren Hoheitszeichen aus allen Herren Ländern auf den Rümpfen zu entdecken.

Dann fiel der Startschuss am Zimmerner Brückle zur Seetaufe und zum Regattastart. Unter stürmischen Anfeuerungsrufen lieferten sich die Boote ein dramatisches Rennen um die vorderen Plätze. Aufgrund des aktuellen niedrigen Wasserstandes lief so mancher Spitzenreiter auf eine Sandbank auf und musste von der nachfolgenden Begleitmannschaft unter hohem körperlichen Einsatz befreit werden. Bis zum Schluss blieb dadurch das Rennen auf der knapp einen Kilometer langen Strecke extrem spannend.

Am Ziel machte die „Horse 3“ das Rennen und wurde von ihrem glücklichen Besitzer direkt am Wasser in Empfang genommen.

Nach der folgenden, für den ein oder anderen sehr abenteuerlichen, Überquerung des Bachbettes, konnten die frisch gebackenen Kapitäne ihr erworbenes „Seemannspatent“ in Empfang nehmen und sich bei einem gehörigen Seemanns-Vesper stärken. sv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019