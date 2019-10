Beeindruckende Aussichten auf die Höhe

Grünsfeld.Die angebotene Wanderung im Rahmen der Taubertäler Wandertage stieß auf großen Zuspruch. Bürgermeister Joachim Markert hieß bei herrlichem Herbstwetter 125 Personen willkommen. Darüber zeigten sich auch Alois Reinhart, der Vorsitzende des Naturschutzvereins, und sein Stellvertreter Armin Härtig, der die Wanderung führte, sehr erfreut. Vertreten waren alle Altersgruppen nebst einer munteren Kinderschar.

Bevor sich die Gruppe auf den Weg durch den „Kleinen Waltersberg“ machte, ging Härtig auf die Problematik der für die Landschaft typischen Trockenmauern ein. In allen Hangbereichen zerfallen diese, insbesondere entlang der Wege, aber auch in den Hangterrassen. Ein Wiederaufbau erfordere fundierte Kenntnisse und sei nicht ganz billig, da rückseitiges Gelände abgetragen und eine Hinterfüllung mit Steinschroppen erfolgen müsse, ehe der eigentliche Aufbau beginnen kann. Der Kommunale Landschaftspflegeverband hatte in den Jahren 2017 und 2018 rund 560 Quadratmeter Trockenmauern wieder aufgebaut und werde diese Tätigkeit fortsetzen.

Früher ein Weinberg

Im Südhang des „Kleinen Waltersbergs“, der vor langer Zeit mit Reben bestockt war, konnten neben einer sehr gut erhaltenen Trockenmauer auch etliche eingefallene Mauern die Problematik verdeutlichen. Beim Gang über die Hochfläche boten sich beeindruckende Aussichten auf Grünsfeld und die umliegenden Höhen. Dank Schafbeweidung und Mahd bzw. mechanische Pflege bieten die Steinriegelhänge ein sehr ansprechendes Bild. Einige Teilnehmer waren erstaunt, wie steil doch manche ackerbaulich genutzten Bereiche auf der Hochfläche sind und man dabei ganz schön ins Schwitzen komme.

Am Mutzbrunnen auf Gemarkung Gerlachsheim berichtete Härtig über die dortige Siedlung, die im Dreißigjährigen Krieg niederging.

Am Rande einer Streuobstwiese mit Blick in das herbstlich bunte Grünbachtal sorgten Vertreter der Stadt Grünsfeld durch Christina Wenz und die Bürgermeisterfamilie für eine willkommene Stärkung für die Wanderer.

Nach einem letzten Anstieg führte der Weg durch einen verbuschten Hang hinunter zum Radweg und zum Ausgangspunkt der etwa zweieinhalbstündigen Wanderung. Bürgermeister Markert bedankte sich beim Naturschutzverein für die Führung und insgesamt für die vielfältige Arbeit des Vereins. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019