Bauernstube schließt nach 30 Jahren

Mit der Eröffnung der Uhlberger Bauernstube vor 30 Jahren erfüllte sich Irmgard Landwehr einen Herzenswunsch. Zum 15. Dezember schließt das Gasthaus.

Hof Uhlberg. Irmgard Landwehr wollte schon immer eine Gastwirtschaft führen. Bei einem Ausflug mit dem Landwirtschaftsverband machte man zufällig Station in einer Gaststätte, die in einem alten Pferdestall untergebracht worden war. „So etwas machen wir auch bei uns“, kam ihr die Idee, die sie mit ihrem Ehemann Eugen Landwehr umsetzte. So wurde auf dem eigenen Hof der alte Schweinestall zu Gastraum und Küche umgebaut. „Da flossen damals viel Kraft und Energie in den Bau“, erinnert sich das Ehepaar. Und es habe genügend Stimmen gegeben, die ihr von diesem Vorhaben abgeraten hatten. An Pfingsten 1989 war es dann aber soweit. Die Gaststätte wurde eröffnet. Und bereits hier zeigte sich, dass dies eine richtige Entscheidung war. Die Gaststätte war restlos überfüllt und es musste zusätzliche Bestuhlung im Hof aufgebaut werden.

Von Anfang an war es ihre Wirtschaft, ihr Mann hatte als Nebenerwerbslandwirt genug zu tun. Doch er sprang immer ein, ebenso wie die ganze Familie. „Ich habe alles gemacht, nur bedienen wollte ich nicht“, erinnert sich Eugen Landwehr. Dafür war er der Spezialist für das Reiben des Meerrettichs. Hausspezialität war das fränkische Hochzeitsessen, Rindfleisch mit frischem Meerrettich und Kartoffeln oder Nudeln. Wobei, so hat Irmgard Landwehr gelernt, die Besucher aus dem fränkischen Ochsenfurter Gau Nudeln bevorzugten und die Besucher aus dem badischen Main-Tauber-Kreis Kartoffeln. Ansonsten gab es immer eine zünftige Brotzeit. Es waren vor allem Familienfeiern, die in den Räumen der Uhlberger Bauernstube stattfanden – teilweise bis zu 80 Personen. Auch der Weihbischof der Erzdiözese Freiburg, Paul Wehrle, war zu Gast. „Er hatte in Grünsfeld mit den Jugendlichen deren Firmung gefeiert und wollte eigentlich nur ganz kurz zum Essen bleiben. Daraus wurden dann über drei Stunden, so wohl fühlte er sich.“

Wohl fühlten sich auch die zahlreichen Gäste, von denen viele zu Stammgästen wurden. Ein Verein sei sogar 29 Jahre lang ununterbrochen zur Weihnachtsfeier in die Bauernstube gekommen. Diese treuen Gäste waren es, die Irmgard Landwehr so lange durchhalten ließen. Eigentlich habe sie schon viel früher aufhören wollen.

Durch die Bauernstube sei Hof Uhlberg auch bekannter geworden, betont das Ehepaar. Familie Landwehr hielt immer zusammen. Zuerst halfen die Kinder mit und zum Schluss die Enkel, die viel Freude daran hatten, ihre Oma in der Bauerstube zu unterstützen.

Doch am 15. Dezember wird zum letzten Mal die Tür der Uhlberger Bauernstube geöffnet. Irmgard Landwehr wird in Zukunft genießen, dass sie keine Termine mehr hat und nicht jedes Wochenende in der Gastwirtschaft stehen muss. „Doch Zwang war es nie, sondern immer ein Vergnügen, für die Gäste da zu sein.“ Und so denkt sie gerne, wenn auch etwas wehmütig, an die 30 Jahre und an die schönen Erlebnisse in ihrer Bauernstube zurück. Dankbar ist sie allen, die sie unterstützt haben: den Gästen, die ihr immer die Treue gehalten haben, und auch den Uhlbergern, die sich nie über Lärm oder Verkehr beschwert haben und auch mal schnell mit Lebensmitteln ausgeholfen haben, wenn Not am Mann war. „Doch ohne die unersetzlichen Helferinnen und Helfern wäre die diese Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen“ sagt Irmgard Landwehr abschließend.

