Bauarbeiten in der Hauptstraße

Grünsfeld.Die Hauptstraße von der Metzgerei Engelhard bis zur Achatius-Apotheke wird bis Freitag, 25. September ganzseitig gesperrt sein. Der Grund für die Komplettsperrung sind notwendige Pflasterarbeiten am Fahrbahnbelag. An einigen Stellen sind in der Straße Senkungen aufgetreten, in denen sich bei Regen Wasser sammelt. Diese Unebenheiten müssen beseitigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ebenfalls werden am Rathaus und am Familienzentrum sowie an der Apotheke und bei Bäckerei Hemm die Gehsteige abgesenkt und barrierefreie Übergänge zwischen Straße und Fußweg eingerichtet.

Die Zufahrt bis Metzgerei Engelhard und Schule wird weiterhin möglich sein.

Bauherr dieser Maßnahme ist die Straßenbauverwaltung des Landkreises.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.09.2020