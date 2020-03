Auftakt zur Feier verschoben

Grünsfeld.Das Coronavirus hat längst den Main-Tauber-Kreis erreicht. Nachdem bereits einige Schulen im Main-Tauber-Kreis geschlossen und Veranstaltungen abgesagt wurden, entschlossen sich die Verantwortlichen der Stadt Grünsfeld, die Auftaktveranstaltungen im Jubiläumsjahr „700 Jahre Stadtrecht“ zu verschieben.

Betroffen sind die beiden Konzerte von Helena Goldt am 14. und 15. März sowie die Ausstellung „Die Grafen von Rieneck“ mit der vorgesehenen Ausstellungseröffnung am 19. März und den Ausstellungstagen am 22. und 29. März. Ebenso abgesagt wird der Festkommers, der am 21. März hätte stattfinden sollen.

Für die beiden Konzerte mit Helena Goldt behalten die bereits verkauften Karten ihre Gültigkeit. Die Konzerte werden voraussichtlich noch im Mai nachgeholt. Sobald die Termine feststehen, werden die Karteninhaber informiert. Die Ausstellung „Die Grafen von Rieneck“ wird im November gezeigt. Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 12. November, um 19 Uhr in der Stadtkirche St. Peter und Paul in Grünsfeld. Die Ausstellung wird an den beiden Sonntagen, 15. und 22. November im Rienecksaal zu sehen sein. Der Festkommers wird auf dem 14. November verschoben.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020