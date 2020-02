Auch der Glaube vermittelt Frohsinn und Freude

Grünsfeld.Hasekühle, Hexen, Hästräger: Sie alle kamen in die Pfarrkirche St. Peter und Paul. Anlass war die Narrenmesse am Fastnachtssonntag.

„Die Hasekühle bringen Farbe in die Kirche“, meinte Pfarrer Oliver Störr angesichts zahlreicher verkleideter Gottesdienstbesucher. Neben den Mitgliedern der Narrengilde, die als Hasekühle oder Clowns erschienen waren, konnte er die in Fastnachtskluft angetretene Musikkapelle unter der Leitung von Steffen Beetz und etliche als Hexen kostümierte Frauen der Frauengemeinschaft willkommen.

„Freude und Frohsinn vermittelt der Glauben“, betonte Störr. Weil Jesus die Menschen begleite, könnten sie voller Hoffnung der Zukunft entgegenblicken. Für Heiterkeit sorgte Pfarrer Störr auch, indem er seine Predigt in Reimform vortrug. Dass seine Schäflein während der tollen Tage bisweilen über die Stränge schlagen, trug er mit Gelassenheit. Augenzwinkernd wies er darauf hin, dass er für die kommende Fastenzeit einen Pater engagierte habe, der den reuigen Sündern die Beichte abnehmen werde.

Störrs Ausführungen machten die enge Verbindung zwischen christlichen Vorstellungen und der Fastnacht deutlich. Ethnologen wie Dietz-Rüdiger Moser oder Werner Mezger hätten die Zusammenhänge zwischen Fastnacht und Kirchenjahr herausgearbeitet. Ohne die Fastenzeit, die die Christen bis heute als Zeit der Einkehr und Buße verstehen, wäre die Fastnacht undenkbar.

Obwohl diese Erkenntnisse keineswegs neu seien, scheinen sie sich nicht so recht herumgesprochen zu haben. Manche Hobbyforscher seien noch immer von der Verwurzelung des Brauchtums in der germanischen Mythologie überzeugt. Dabei wären es die Nationalsozialisten, die die christlichen Hintergründe der Fastnacht leugneten und an ihrer Stelle ein heidnisches Herkommen der Bräuche behaupteten. Sie versuchten die „Fasnacht“ – die auf offizielle Anordnung damals ohne „t“ zu schreiben war – vom Wortstamm „faseln“ abzuleiten, was so viel heißen sollte wie „sinnloses Zeug reden“. Heute sei unumstritten, dass das Fest seinen Namen der Nacht zum Aschermittwoch verdankt: der Nacht vor der Fastenzeit.

An einen überlieferten Brauch knüpften die Hasekühle bei der Narrenmesse an. Deren gibt es in Grünsfeld viele. Die Stadtchronik erwähnt für 1570 vier „Fasnachtstäg“, an denen man feierte. Oft spielte ein Spielmann dem „ehrbaren Rat“ auf. Schüler spielten „Komedis“ zu Ehren des Rates und durften dafür ein Entgelt, meist in Brot und Wein, erwarten. Üblich war auch, dass der Pfarrer am Fastnachtssonntag dem Rat ein „Küchlein“ verehrte.

„Diesen schönen Brauch wollen wir wieder aufleben lassen“, erklärte Heinz Bernhardt. Anders als früher wolle man aber die Bürger und nicht den Stadtrat beschenken. Der Initiative des Ehrenvorsitzenden war es zu verdanken, dass die Hasekühle 250 Fastnachtsküchle – traditionelles Schmalzgebäck aus Hefeteig – von einem befreundeten Bäcker bekamen, die die Ministranten am Ende des Gottesdienstes austeilten.

Einen weiteren Brauch pflegen die Hasekühle an diesem Fastnachtsdienstag. Ab 19 Uhr kommen die Narren im Vereinsheim zusammen, um die Kampagne ausklingen zu lassen. Um 24 Uhr wird sie offiziell beendet, indem ein Strohbär verbrannt wird.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020