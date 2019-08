Alpha Fighters als erfolgreichstes Team

Bei der ADCC German Open (Abu Dhabi Combat Club) waren es die Kinder- und Jugendmannschaft, die die Grünsfelder Talentschmiede zum erfolgreichsten Team des Turniers machten.

Grünsfeld. Grappling ist ein junger Kampfsport, der zum ringerischen Kampfsport gehört. Unter einem einheitlichen Regelwerk, können alle Grapplingstile ( Brazilian jiu-Jitsu, Luta Livre, Sambo, Judo, Jiu-Jitsu, und viele mehr )gegeneinander antreten. Gekämpft wird mit kurzer Hose (Fightshort) und optional mit Shirt. Erlaubt sind alle Würfe, Haltegriffe, Hebel und Würger. Gewonnen wird der Kampf nach Punkten oder durch Aufgabe.

Mit dem German Top Team haben sich etliche erfolgreiche Kampfsportschulen deutschlandweit zusammengeschlossen und die gemeinsame Arbeit hat sich wieder ausbezahlt.

Vor dem Turnier bereits haben sich die beiden Co-Trainer Sebastian Wülk und Tobias Fell zum offiziellen ADCC Schiedsrichter ausbilden lassen und haben somit auch als Schieds- und Mattenrichter als Offizielle mitgewirkt.

Bei den Erwachsenen starteten bei den Intermediate (Fortgeschrittenen) Sebastian Wülk, bei den Beginnern Dennis Pass und Daniel Triscoiu.

Dennis Pass Fortschritte durch seinen Fleiß hatten sich bezahlt gemacht. Er besiegte sehr stark in seiner Division Salvatore Agostino aus Freiburg per Aufgabe. Im Viertelfinale kam er auf den starken Schweizer Sandro Schneider, den er ebenfalls besiegte. Pass zeigte somit, dass er zum Siegen gekommen war und dazu auch die Fähigkeiten hat. Im Halbfinale traf Martin Vaths Schützling auf den starken Uzbeken Pavel Pivovarov. Beide schenkten sich nichts, aber Pivovarov holte sich den knappen Punktsieg. Enttäuschung für den Bad Mergentheimer Pass, aber eine mehr als starke Leistung und ein respektablen fünfter Platz unter den 17 Teilnehmern.

Daniel Triscoiu zeigte Schneid und kämpfte nach knapp einem halben Jahr Training an diesem großformatigen Turnier mit. Im ersten Kampf trat er gegen den starken Polen Mateusz Baldyga an, der für das Niederländische Team Gracie Barra aus Amersfoot startete. Die Vorbereitung war für ihn mehr als hart. Er verlor durch konsequentes Training und Ernährung knappzehn Kilogramm an Gewicht. Der Sieg in seinem ersten Kampf war ihm dennoch nicht gegönnt, aber er zeigte sehr gute Techniken und überzeugte seinen Trainer.

Sebastian Wülk, der Co-Trainer der Alpha Fighters, startete bei den Fortgeschrittenen in einem über 20 Mann starken Pool. Gegen den erfolgreichen Schweizer Niklaus Weber verbuchte er einen sehr starken Punktsieg und das Publikum feierte dieses Highlight zweier starker Athleten. Später verpasste er knapp den Einzug ins Halbfinale, als er haarscharf und mit etwas Pech nach Punkten gegen den sehr routinierten Amerikaner Miguel Montalvo verlor. Sebastian Wülk untermalte damit seinen Blaugurt im Luta Livre und Brazilian Jiu-Jitsu. Gratulation!

Bei den Kindern und Jugendlichen waren die Alpha Fighters sehr erfolgreich.

Janik Ulmrich zeigte seine Klasse und verteidigte seinen Meistertitel von 2018 und wurde erneut Champion. Niko Herzog hatte etwas Pech mit der Klassenvergabe und musste gegen einen sehr viel schwereren Gegner im Finale ran. Zeigte aber durchweg sein Können und beeindruckte durch seine Technik

Durch einen kleinen Fehler kam er in einen Würger seines Gegners und musste abklopfen. Trotzdem eine sehr starke Silbermedaille für das aufstrebende Talent.

Daniel Michael hatte in seiner Division den starken Rouven Gutelewitsch, den späteren Turniersieger, gegen sich auf der Matte. Er hielt gut mit, aber sein Gegner überholte ihn knapp in der Endphase mit Punkten. Ein guter Einstand des talentierten Kämpfers, im Grappling.

Sein jüngerer Bruder Michael Markus landete mit Leon Nuss in einer gemeinsamen Gruppe. Beide kämpften sich ins Halbfinale, wo Leon Nuss auf den Norweger Mohammad Kurbanov aus Oslo traf. Kurbanov war ein unglaublich starker Ringer, der später dominant die Klasse gewann. Michael Markus verlor knapp nach Punkten gegen den Niederländer Joël Noten aus Utrecht.

Beide mussten dadurch ein innertextliches kleines Finale um Platz srei ausfechten. In der Mitte des Kampfes hatte Michael Markus Knieprobleme und musste den Kampf abgeben. T Leon Nuss Bronze und Michael Markus den viertenPlatz.

Vladimir Schmidt überzeugte, als er sich die Silbermedaille sicherte. Bei den Elf- bis 14-Jährigen unter 40 Kilogramm finalisierte er im Halbfinale den Amerikaner Elise Frech von Matrix Jim-Jutsu mit einem Würger. Im Finale ging es ebenfalls gegen den US Amerikaner Micah. Was der junge Alpha Fighter schmerzlich lernen musste, war, dass ein Kampf erst vorbei ist, wenn der Schiedsrichter abbricht. Er hatte seinen Gegner aus den USA in einem Armhebel, worauf dieser abklopfte und der faire Sportsmann aus Grünsfeld sofort abbrach und losließ. Leider war das aus der Sicht des Ringrichters und der ließ den Kampf weiterlaufen. Das kostete dem jungen Sportler die Goldmedaille. Silber für Vladimir Schmidt.

In der 28-Kilogramm- Klasse gab es gleich drei Teilnehmer der Alpha Fighters. Adrian Hellhorn, Darian Schleich und Richard Vath. Das Kinder-Schwergewicht Adrian, der eindrucksvoll seine letzten Kämpfe dominant gewann, traf auf einen sehr starken Luk’yan Sergenyuk aus der Ukraine. Diesmal war es der starke Westukrainer der per Armhebel den Kampf gewann.

Im Halbfinale traf Richard Vath auf den talentierten US-Amerikaner Judah Frech. Vath machte schöne Würfe und kontrollierte seinen Kontrahenten. Am Ende zeigte er per Punkte dominant seine technische Steigerung und kam ins Finale.

Darian Schleich hatte ein Freilos und traf hier auf den starken Ukrainer, der vorher noch seinen Freund und Teamkameraden Adrian besiegt hatte. Darian gewann den Kampf und erreichte das Finale.

Im Finale trafen Richard Vath und Darian Schleich aufeinander. Nach Ablauf der sechs Minuten gab es keinen Vorsprung beider Kämpfer und es ging in die Verlängerung. Die Halle tobte, da beide unglaublich stark kämpften. Buchstäblich in den letzten Sekunde holte sich nach Punktvorsprung von Richard Vath Darian Schleich einen Takedown (Wurf) und überholte ihn noch einmal. 10:8 für Darian Schleich und somit Deutscher Meister und die Goldmedaille. Richard Vath den Vize-Meistertitel und die Silbermedaille!

Am Abend konnte sich das Resultat sehen lassen: Der Schulenverband „German Top Team “ war die Nummer eins und bekam die riesige Trophäe überreicht.

Die Grünsfelder Alpha Fighters hatten mit 169 Punkten die höchste Wertung in der Tabelle: zwei Goldmedaillen und somit zwei internationale Deutsche Meister, vier Silbermedaillen und zwei Bronzemedaillen.

Die Trainer waren unglaublich stolz und hoffen, dass die Kämpfer bei den nächsten Turnieren an die Erfolgen anknüpfen werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019