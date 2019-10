Aktiv gestalten statt nur verwalten

Der Grünsfelder Gemeinderat will die Stadt fit für die Zukunft machen. Dafür soll eine Art Gemeindeentwicklungsplan erarbeitet werden. Der Grundstock soll in einer Klausurtagung gesetzt werden.

Grünsfeld. „Wir sollten uns mal Gedanken machen, wo die Stadt Grünsfeld im Jahr 2030 stehen wird und soll“, brachte Lothar Derr am Ende der Gemeinderatssitzung am Dienstag im Rathaus den Stein ins Rollen. „Wir können weiter die Punkte, die reinkommen, einfach der Reihe nach abarbeiten, oder wir können selbst aktiv werden und uns überlegen, wo wir hin wollen.“

Nicht nur die Gegenwart verwalten, sondern die Zukunft aktiv gestalten war sein Anliegen. „Die Zeit ändert sich rasend schnell und die Menschen werden immer älter, da sollten wir uns schon Gedanken machen, was das für Grünsfeld bedeutet und wie wir dem gerecht werden“, meinte Derr weiter. „Wir müssten uns mal außerhalb der turnusmäßigen Sitzungen zusammensetzen und Gedanken machen.“

Mit diesem Anliegen rannte er bei seinen Ratskollegen offene Türen ein. Denn es wurde sofort deutlich, dass sowohl die neuen als auch die altgedienten Ratsmitglieder das Heft des kommunalpolitischen Handelns gerne stärker in die Hand nehmen, weniger fremdbestimmt sein wollen.

„Das läuft auf einen Gemeindeentwicklungsplan hinaus, bei dem verschiedene Handlungsfelder Aspekte zu bearbeiten und zu berücksichtigen sind“, stellte Krensheims Ortsvorsteher Steffen Moninger fest, um gleich eine Frage hinterherzuschieben. „Soll das nur für Grünsfeld sein oder für alle Stadtteile?“

Lothar Derr meinte, dass man natürlich alle Stadtteile im Blick haben müsse, allerdings die Aufgabenstellungen in einem kleinen Stadtteil mit rund 200 Einwohnern andere seien, als im größten Stadtteil Grünsfeld.

Auch andere Ratsmitglieder sprachen sich sofort für eine Klausurtagung aus, in der man einen Ideenpool anlegen könne. „Wir hatten vor einigen Jahren ein Bürger-Café veranstaltet, bei dem schon Wünsche und Anregungen der Bürger zusammengetragen wurden. Vielleicht sollten wir das Ergebnis als Ausgangspunkt nehmen“, schlug Franz Ködel vor. „Da können wir auch sehen, was wir schon erreicht und umgesetzt haben und was nicht.“

„Ich könnte mir auch vorstellen einen kompetenten Referenten, wie Klaus Mandel, den Direktor des Regionalverbands Heilbronn-Franken, einzuladen“, meinte Bürgermeister Joachim Markert. „Er könnte uns mit dem Blick von außen detaillierte und sicherlich auch auf die Kommune bezogene Möglichkeiten vorstellen.“ Ein Anliegen war es dem Rathaus-Chef, dass auch die Bürger ins Boot geholt werden müssten. Zudem trat er auch gleich auf die Euphoriebremse. Bei allen möglichen tollen Ideen dürfe der Blick auf die finanziellen Möglichkeiten nicht außer Acht gelassen werden. Markert: „Ich und Manfred Maag müssen natürlich darauf bedacht sein, dass die Investitionen auch im Haushalt darstellbar sind.“ Eine hohe Verschuldung käme nicht in Frage.

Die Anliegen des Bürgermeisters gingen den Ratsmitgliedern jedoch zu weit. Sie plädierten, als ersten Schritt eine Klausurtagung des Gemeinderats als eine Art „Brainstorming“ in Angriff zu nehmen. Das Gremium solle erst einmal Ideen, Vorschläge und Vorstellungen sammeln, lautete der allgemeine Tenor. Die Ergebnisse des Bürger-Cafés zu integrieren und als Basis zu verwenden, wurde als sinnvoll erachtet.

Bürgermeister Joachim Markert und Steffen Moninger sollen das Treffen vorbereiten, das Anfang nächsten Jahres stattfinden soll.

In weiteren Schritten könnten dann auch Referenten gehört und Bürger beteiligt werden, um letztendlich einen Leitfaden zu definieren, der Grünsfeld fit für die Zukunft machen soll.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.10.2019