576 Euro kommen zusammen

Krensheim.Die Ministranten der Pfarrei St. Ägidius in Krensheim beteiligten sich in diesem Jahr mit zwei Gruppen an der Aktion der Sternsinger.

„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ hieß das aktuelle Leitwort. Die Krensheimer Ministranten sind damit Teil der größten Solidaritätsaktion von Kindern und Jugendlichen für Kinder in Not.

Feierlicher Gottesdienst

In einem Gottesdienst wurden die Sternsinger feierlich von Pfarrer Oliver Störr ausgesandt. Anschließend zogen sie in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür, überbrachten ihren Segenswunsch und schrieben ihn an die Haustüren. Dabei sammelten sie die stolze Summe von 576 Euro ein.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.01.2020