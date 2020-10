273 600 Euro fließen nach Grünsfeld

Grünsfeld/Stuttgart.„Ich freue mich, dass der Kindercampus in Grünsfeld mit 273 600 Euro als städtebauliches Einzelvorhaben vom Land mit Städtebaumitteln aus dem Investitionspakt ,Soziale Integration im Quartier (SIQ)‘ unterstützt wird“, so MdL Professor Dr. Wolfgang Reinhart.

Mit insgesamt weiteren rund 2,7 Millionen Euro Bundes- und Landesmitteln fördert das Wirtschaftsministerium im Rahmen des Investitionspakts SIQ die Sanierung oder Erweiterung von 14 öffentlichen Einrichtungen wie Bildungseinrichtungen, Kindertagesstätten, Bürgerhäuser und Stadtteilzentren im ganzen Land.

„Der Investitionspakt als Sonderprogramm der Städtebauförderung ist in Baden-Württemberg überaus erfolgreich und wird von den Kommunen sehr geschätzt. Denn die öffentliche soziale Infrastruktur leistet als Ort der Integration und des sozialen Zusammenhalts einen wichtigen Beitrag zur Qualität eines Quartiers. Für den Kindercampus in Grünsfeld habe ich mich gerne auch in Stuttgart eingesetzt“, so Reinhart.

Im Rahmen der Städtebauförderung hat der Investitionspakt Soziale Integration im Quartier das Ziel, kommunale Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentlichen sozialen Infrastruktur umfassend so zu qualifizieren, dass sie zu Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier werden. Der vom Bund 2017 aufgelegte Investitionspakt Soziale Integration im Quartier befindet sich 2020 im letzten Durchführungsjahr. „Ich bedaure es sehr, dass der Bund den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier nicht fortsetzt.

Denn er hat sich bewährt und die Förderlandschaft der Städtebauförderung sehr gut ergänzt“, so der Abgeordnete Wolfgang Reinhart. „Umso mehr freue ich mich darüber, dass es uns möglich ist, dass die Stadt Grünsfeld nochmal mit einer beachtlichen Fördersumme unterstützt wird.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.10.2020