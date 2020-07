Zwei Neubauten sollen Abhilfe schaffen

Das Thema Kindertagesstätten brennt auf den Nägeln. Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung stand die Zukunft der Einrichtungen im Mittelpunkt: Es helfen nur zwei Neubauten.

Schönfeld. Die Gemeinde Großrinderfeld mit ihren vier Ortsteilen kann auf eine lange und wechselhafte Tradition im Bereich der Kinderbetreuung zurückblicken. Bereits 1895 wurde die erste „Kinderbewahranstalt“ in Ilmspan erbaut. Nicht nur Neubauten, sondern auch Umbauten und Sanierungsmaßen erfolgten mehr oder weniger regelmäßig in allen Ortsteilen – immer vor dem Hintergrund, die Kindertagesstätten den Bedürfnissen der Kinder und Eltern anzupassen. „Nun leben wir aktuell in einer Zeit, in der uns allen auch der Arbeitsmarkt, sowie das kulturelle Geschehen zusätzliche Akzente setzt“, begann Bürgermeister Johannes Leibold die Bürgerinformationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld über die Zukunft der Kindertagesstätten in der Gemeinde.

Aktuell werden in der Kommune drei Kindertagesstätten in Schönfeld, Gerchsheim und Großrinderfeld betrieben, Ilmspan wurde bereits geschlossen, weil Anmeldezahlen und Öffnungszeiten nicht mehr zueinander passten (wir berichteten). Träger der Kindertagesstätten ist jeweils die katholische Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach.

Planungen anstoßen

In letzter Zeit hat die Gemeinde mit kleineren und größeren Problemen zu kämpfen. Zum einen kommen die Immobilien in die Jahre, zum anderen kommen zu den Bedürfnissen der Kinder und Wünsche der Eltern immer mehr Vorschriften von Seiten des Landes und Bundes hinzu. Dies war der Auslöser, dass sich der Gemeinderat bereits vor über einem Jahr intensiv mit der Zukunft der Kindertagesstätten befasste. Den Auftakt hierzu lieferte die „Große Denkwerkstatt“ im April 2019. Anschließend folgten viele öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen des Gemeinderats, sowie Beratungsgespräche, Begehungen und Beauftragungen von externen Beratern. Nach der Online-Präsentation der Elternbefragung am 22. Mai 2020 (wir berichteten) wurden diese Gespräche noch einmal vertieft, um jetzt eine Entscheidung treffen zu können und zukünftige Planung anzustoßen. Nicht außer Acht zu lassen waren bei der Entscheidung auch die statistischen Bevölkerungsfortschreibungen, sowie die Geburtenzahlen, die maßgeblich an der Entscheidung des Gemeinderats Einfluss gefunden haben, so Leibold in seinem Vortrag. Entgegen dem allgemeinen Trend im Main-Tauber-Kreis wächst die Bevölkerung in der Gesamtgemeinde Großrinderfeld seit Jahren an.

Bei der erstmals vor einem so weitreichenden Gemeinderatsbeschluss durchgeführten Bürgerinformationsveranstaltung vor der entscheidenden Gemeinderatsitzung am 4. August wurde umfassend über die weitere Planung bei den Kindertagesstätten berichtet.

Das ist der Stand: Alle drei Kindertagesstätten-Standorte werden zunächst weiterbetrieben und auch technisch auf Stand gehalten, so der Bürgermeister. Parallel hierzu habe sich der Gemeinderat auf folgenden Konsens geeinigt: Die Gemeinde wird sich langfristig auf zwei Kindertagesstandorte in Großrinderfeld und Gerchsheim beschränken. Der aktuelle Standort der Kita St. Michael in Großrinderfeld wird zugunsten eines Neubaus, voraussichtlich an der Grundschule in Verbindung mit einer Ganztagsbetreuung der Grundschüler aufgegeben, auch vor dem Hintergrund, dass ab dem Jahr 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler besteht.

Der aktuell von der Gemeinde nicht genutzte Teil des ehemaligen Gebäudes der Grund- und Hauptschule Gerchsheim wird abgerissen. An dessen Stelle soll eine Ergänzung des Außenbereichs sowie versetzt ein Neubau für Krippen- und Gruppenräume der Kita St. Anna entstehen. Die vorhandenen Räumlichkeiten werden für Speise- und Mehrzweckräume umgenutzt. Zudem erfolge eine grundsätzliche Umplanung und Umgestaltung des Außenbereichs.

Ilmspaner Kita bleibt geschlossen

Die Kita St. Vitus in Schönfeld wird mittelfristig aufrechterhalten, aber langfristig nicht weiter betrieben. Eine Schließung ist mit der Fertigstellung der Neubauten in Großrinderfeld und Gerchsheim geplant, also frühestens in fünf bis sechs Jahren. Die Schließung der Kita St. Laurentius in Ilmspan bleibt bestehen.

Lange Zeit herrschte die Meinung im Gemeinderat vor, dass die Zukunft der Gemeinde auf drei Kita- Standorten aufgebaut bleiben soll. Dieses Bild änderte sich jedoch, als die Gemeinderäte sich genauer mit der Elternbefragung und der Bevölkerungsfortschreibung befassten und von selbst bestellten Fachleuten die Bausubstanz als massiv eingeschränkt bewertet wurde.

Trotz hoher Geldbeträge, die seitens der politischen Gemeinde in den Erhalt der Gebäude investiert worden seien, seien nach wie vor Mängel vorhanden, die nicht so einfach zu beheben sind, hieß es. Hinzu kämen immer höhere gesetzliche Auflagen, die bei jeder Änderung der Betriebserlaubnis, wenn beispielsweise eine Gruppenöffnungszeit geändert wird, beachtet werden müssten.

Vom Raumangebot her kann derzeit keine Kita alle Auflagen erfüllen. Die Eltern wurden bei der Online-Befragung gefragt, wo sie ihr Kind am ehesten untergebracht sehen würden. Die meisten antworteten, dass wenn es am Wohnort nicht möglich sei, auch jeder andere Ort der Gemeinde eine mögliche Alternative sei, berief sich Leibold auf die Auswertung. Hiermit bewege sich die Gemeinde Großrinderfeld auch absolut im rechtlichen Rahmen, der die Möglichkeit der Unterbringung auf dem Gemeindegebiet vorgibt.

Nach den Zahlen des statistischen Landesamtes und unter Berücksichtigung der aktuellen Geburtenzahlen, sei es allein aus den Orten Ilmspan und Schönfeld heraus nicht möglich, eine mehrgruppige Kindertagesstätte zu betreiben. Jedoch wäre mindestens eine zweigruppige Einrichtung mittel- bis langfristig nötig, um die Anforderungen von Eltern und Gesellschaft erfüllen zu können. „Über dem Daumen gerechnet, kann für jede neue Gruppe in einer Einrichtung ein Wert von 0,8 bis einer Million Euro gerechnet werden“, so Leibold. Aus diesem massiven Kostendruck heraus sei die Gemeinde gezwungen, eine möglichst hohe gleichmäßige Auslastung der Einrichtungen zu gewährleisten und Leerstände nicht aufkommen zu lassen, versuchte der Bürgermeister Verständnis bei den Bürgern zu wecken.

Die waren grundsätzlich auf seiner Seite, auch wenn erneut die Anregung kam, eine gemeinsame Kindertagesstätte für alle Kinder der Gemeinde zu bauen, so wie es vor mehr als 15 Jahren angedacht war. Doch dieser Zug sei abgefahren, entgegnete Leibold. Zusammen mit der Ganztagsbetreuung in der Grundschule sei ein Gebäude dieser Größe nicht durchsetzbar. Die Kinderzahl sei einfach zu groß. Man gehe nun daran, intensiv mit der Planung des Neu- und Umbaus zu beginnen, um nicht dieselben Fehler wie in der Vergangenheit zu machen. Doch die Finanzkraft der Gemeinde sei nicht so hoch, dass man innerhalb kürzester Zeit zwei neue Kindertagesstätten bauen könne.

„Wir rechnen mit Kosten im mittleren zweistelligen Millionenbereich.“ Allerdings könne man aus verschiedenen Fördertöpfen auf Unterstützung hoffen, so Bürgermeister Leibold, der bereits erste Gespräche geführt hat.

